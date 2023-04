José María Listorti se quebró y contó lo que nadie sabía de su esposa: "No sé cómo explicarlo"

José María Listorti reveló lo que nadie sabía sobre su relación con Mónica González. Ella es su esposa y madre de sus dos hijos, Franco y Bruno, y con quien comparte la vida hace 18 años. Entrevistado por Ángel de Brito, el humorista se quebró al detallar aspectos privados de su convivencia.

"A Mónica la conocí trabajando, hace 18 años ya. Es una compañera que, si hay otra vida hice las cosas bien, porque el premio más grande que tengo es Mónica, es impresionante", comenzó diciendo Listorti. Visiblemente conmovido, el comediante agregó en LAM: "Me hace feliz, no sé cómo explicarlo. Es como cuando volves a tu casa con ganas, y me espera con el mate y hablamos y proyectamos viajes. Hacemos mucho, mucho de lo que grabamos para las redes es idea de ella".

"Si discutimos, por supuesto, pero por pavadas. Tenemos una premisa que la cumplimos la mayoría de las veces que es no irnos a dormir peleados, nos podemos pelear durante todo el día, pero a la noche tenemos que abrazarnos, darnos la mano, hablar de lo que pasó. Es mutuo. Ella me hace feliz y mis hijos también", sentenció José María Listorti.

José María Listorti contó un secreto a voces sobre Marcelo Tinelli

José María Listorti habló a fondo sobre su vínculo con Marcelo Tinelli y recordó aquellos tiempos en los que trabajaban juntos en Videomatch. En este contexto, el humorista y conductor dejó un mensaje que sorprendió a más de uno por la revelación que hizo sobre lo que fue el éxito encabezado por el "Cabezón".

"No sentí vergüenza, tenía cosas que me gustaban más y me gustaban menos", expresó Listorti, quien brindó declaraciones a Infobae. Allí fue cuando expuso algunas internas que nadie sabía con Tinelli, ya que lo obligaba a llevar a cabo algunos segmentos de Videomatch en los que no estaba de acuerdo.

"El 'jugo loco' no me gustaba para nada hacerlo, y a Marcelo le encantaba. Creo que a una de las hijas le divertía, en ese momento eran chicas, pero a mi no me divertía hacerlo", confesó el exconductor de Super super, programa que se emitió por El Nueve. No solo eso, sino que se refirió a las clásicas cámaras ocultas que hoy en día todavía dan que hablar.