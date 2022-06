Jorge Rial volverá con un programa diario a la televisión: cuándo y en qué canal será

Jorge Rial volverá a tener un programa diario en la televisión argentina muy pronto tras el fallido TV Nostra.

Jorge Rial volverá a la televisión con un programa diario tras el fracaso que significó TV Nostra. La información la dieron tanto Pablo Montagna como Ángel de Brito y habría sido confirmada por el propio conductor de Argenzuela con un sugestivo tuit. Cuándo sería el regreso y en qué canal se producirá la vuelta de uno de los presentadores más reconocidos del país.

Con la mala experiencia que fue TV Nostra, Jorge Rial decidió alejarse de la pantalla chica durante un tiempo, por lo que su regreso a los medios fue con Argenzuela por Radio 10. Con el paso de los meses, volvió a la televisión al frente de Sobredosis de TV en C5N los fines de semana, pero en las últimas horas se supo que Rial tendrá nuevamente su chance de conducir un programa a diario.

Según contó Ángel de Brito, en julio próximo C5N renovará su pantalla con muchos cambios en su grilla, donde habrá importantes bajas, aunque seguirán al aire los programas "que miden". En ese sentido, el conductor reveló que uno de los debuts más importantes será el de Jorge Rial, quien hará una versión de Argenzuela en el canal de noticias.

"Va a hacer radio y luego el programa en C5N y sigue con el programa el fin de semana (Sobredosis de TV)", explicó De Brito. Por su parte, Pablo Montagna también aseguró que el nuevo ciclo de Rial por C5N irá de lunes a viernes de 15 a 17. Las fechas que el periodista marcó como tentativas para el debut de Argenzuela son el 4 y el 11 de julio.

Jorge Rial aprovechó todas estas informaciones que empezaron a circular y confirmó su regreso a la televisión diaria. En su cuenta de Twitter, el conductor publicó una imagen de Arnold Schwarzenegger encarnando a Terminator con su frase clásica: "I'll be back" (Volveré).

Rial habló de los rumores de que "bajó" a Romina Pereiro de Telefe

Luego de que se viralizara que había sido el culpable de que Pereiro no debutará en Ariel en su salsa, el conductor de Argenzuela rompió el silencio y respondió con todo a esos rumores. En diálogo con LAM, Rial aseguró: "Nunca haría eso, que quede claro. Lamento que alguno de ahí lo haya sugerido. Hay otra historia, pero no soy yo el que lo va a contar".

De esta forma, el conductor también aprovechó para pegarle a Yanina Latorre, que había sido la que deslizó que sería él quien había presionado para que bajaran a Pereiro. "Conozco la bien historia porque hablo con Romina. Ella hablará en su momento. Me parece que fue un malentendido. Desprolijidades. Yo no me meto. A mí también me dolió mucho, la pasé como el orto", agregó Jorge Rial, confiado en que pronto hubiera novedades respecto a este tema, con las que quedaría descartada su implicación en la demora de su expareja en sumarse a Ariel en su salsa.