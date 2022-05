Jorge Rial liquidó a Susana Giménez: "Se caga en la gente"

El periodista fue fulminante al opinar sobre el reconocimiento que le hicieron a la diva en los Martín Fierro 2022. Jorge Rial no tuvo tapujos a la hora de criticar a Susana Giménez.

Jorge Rial se expresó sobre la entrega de los Martín Fierro 2022 y destrozó a Susana Giménez tras el galardón de Platino que le fue otorgado por sus años en la industria televisiva. El periodista ofreció su opinión ante las declaraciones que la diva de Telefe ha dado sobre Argentina en los últimos meses y la fulminó.

El cronista de LAM le hizo una entrevista a Rial en la vía pública y le consultó qué pensaba sobre el reconocimiento a Susana en la ceremonia emitida por el canal de las pelotas, a lo que el periodista preguntó por qué se lo habían dado. "Por sus 35 años en la TV", enunció el movilero de América TV.

"Está bien que sea por su trayectoria y no por sus declaraciones. No me gusta lo que dice ni cómo lo dice. Me parece despectiva. Se caga en la gente que la ve", agregó Rial, contundente sobre los dichos que Susana tuvo ante las políticas que se desarrollan en su país. El periodista llamó la atención al destacar a Mirtha Legrand en su descargo: "Es la número uno. Porque tiene 95 años y sigue laburando. En la pandemia se la bancó y la respetó. No es anti vacuna. Y no putea al país. Es la diva lejos, más que Susana. Mirtha es un ejemplo, Susana no".

Rial también opinó sobre la apuesta teatral que Gustavo Yankelevich hará al llevar Piel de Judas, con Susana Giménez como figura principal, a Punta del Este. "Le va a ir mal. En Uruguay, a los argentinos siempre le fue mal allá. Pero bueno, es su elección y está bien", sostuvo el periodista.

Las polémicas declaraciones de Susana Giménez sobre Argentina

"Si esto tiene algún arreglo volvería al país, lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela, definitivamente. Sé lo que significa eso, trabajé mucho en Venezuela, lo veo ahora y se me caen las lágrimas", expresó Susana Giménez en diálogo con Radio Rivadavia. Además, la diva criticó las medidas por las que se cerraron las escuelas en la etapa más algida de la pandemia y se despachó contra la grieta entre Nación y Ciudad por ese tema: "Es como pelearse cuando se está hundiendo el Titanic y agarrarse a trompadas en la borda. La gente está deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de recibir bonos y mendigar, no es así".