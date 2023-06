Jorge Rial, contra todos en América TV: la ola de denuncias penales a figuras del canal

Jorge Rial tomó una drástica decisión y llevará a la Justicia a varias figuras de América TV. Todos los detalles y motivos de la demanda que llevará adelante el conductor.

Jorge Rial se encuentra desde hace semanas en la mira de todos por el escándalo que se mediatizó a través de su hija Morena. El conductor, quien está recuperándose de su problema cardíaco, se cansó y realizará denuncias penales a conductores estrella de América TV por un motivo vinculado a este contexto familiar.

El conductor tiene a dos abogados distintos para afrontar este tema: uno para demanda civil y otro para la penal por "calumnias e injurias". La información fue brindada por Marina Calabró en su columna de espectáculos que tiene en Lanata Sin Filtro, el ciclo radial de Jorge Lanata que se emite por Radio Mitre.

"Lo que me decía uno de sus abogados es que no se descarta que Rial amplíe la denuncia y que caigan más nombres, van a estar investigando específicamente qué se dijo en cada programa y quién lo dijo", explicó Calabró. Es que la denuncia será hacia Karina Mazzocco, conductora de A La Tarde; y a Luis Ventura, panelista de ese programa y al frente de Secretos Verdaderos.

Los motivos están vinculados a la entrevista que le hicieron a su hija Morena y cómo abordaron este caso. "Él quiere marcar un precedente de que no se puede utilizar a una chica que está emocionalmente inestables para tener rating de manera gratuita", dijo. Rial no solo va a denunciar a Mazzocco y Ventura, sino también a la productora Jotax a cargo de ese ciclo.

Jorge Rial expuso a Morena en una charla secreta con Ángel De Brito: "Estoy involucrado"

Ángel De Brito reavivó la llama que se había encendido tras el escándalo que hubo en LAM tras los robos en los camarines. Es por eso que en su programa de espectáculos que se emite por América TV, confesó una charla secreta que tuvo con Jorge Rial teniendo en cuenta que el hecho se dio luego de la entrevista que le hicieron a su hija Morena.

"No sé si lo conté al aire o se lo conté a las 'angelitas', pero Jorge me escribió y me preguntó si fue Morena o las amigas de Morena", dijo De Brito en pleno vivo de LAM el viernes 23 de junio. Este comentario despertó todo tipo de reacciones en las panelistas del ciclo, por lo que el conductor continuó con toda la información.

"Le dije que no sabía y le conté al detalle lo que habíamos vivido. Me dijo: 'igual, si estoy involucrado de alguna manera, les pido disculpas a vos y a las chicas'. Me dijo que le iba a pedir disculpas a cada una de las chicas", dijo. De alguna manera, esto despeja algunas dudas con respecto al robo de efectivo, tarjetas de crédito y carteras ya que, según lo dicho por De Brito, Rial dio a entender que efectivamente fueron su hija y sus amigas.

Frente a la revelación del conductor, Marcela Feudale tomó la palabra y expresó que el periodista que se está recuperando de un infarto ocurrido el mes pasado. "A mí me escribió por Twitter y me dijo que estaba muy avergonzado de todo lo que había pasado. Me dijo que si necesitaba algo, él estaba a disposición mía. Yo se lo agradezco", indicó.