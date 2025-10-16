Jonatan Viale se la pudrió a Javier Milei: "Eso no responde un presidente".

La entrevista que Javier Milei le brindó a Eduardo Feinmann generaron bastante repercusión, especialmente en las redes sociales. Uno de los momentos que más hondo caló en los cibernautas fue cuando el reconocido periodista le indicó al presidente que es mucha la gente que no llega a fin de mes y este último preguntó cómo podía arreglarlo.

"Presidente, insisto con esto que el 80% apenas se puede llegar a fin de mes. Y el 60 o 70 llega el día 20", le señaló Feinmann. "A ver, entonces, emitiendo no se arregla. ¿Cómo quiere que lo arregle? Vamos, dígame. ¿Cómo le pongo plata a la gente?", le retrucó Milei. "El economista es usted. A ver, digamos ¿Usted es especialista en crecimiento con y sin dinero, presidente?", le contestó el trabajador de prensa, en alusión a que su interlocutor siempre se ha jactado de ser precisamente eso. Si bien el primer mandatario mencionó que eso no lo soluciona "emitir", esquivó por completo la re-pregunta.

Eduardo Feinmann entrevistó a Javier Milei y dejó mucha tela para cortar.

Jonatan Viale se refirió a la entrevista de Milei

Una de las personas que se hizo eco de esas declaraciones fue Jonatan Viale, que en su editorial de Radio Rivadavia se mostró profundamente desconcertado por las réplicas del jefe de gobierno. "Nunca la respuesta de un presidente puede ser '¿qué querés que lo arregle?'. Nunca. Digo, eso ya es un tema de comunicación. Es un consejo, nunca respondas '¿qué querés que haga?', eso no responde un presidente", disparó.

"De poco sirve bajar la inflación si mi sueldo queda evaporado", aseveró de manera contundente, agradeciendo además que "por fin el tema de llegar a fin de mes se mete en la campaña". "Veníamos diciendo que no es tanto lo de Libra, lo de Spagnuolo o lo de Espert, es la economía. Nos cansamos de decirlo acá, nos peleamos incluso", concluyó.