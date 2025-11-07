Jonatan Viale le hizo pisar el palito a Adorni y se humilló en vivo: "Yo sabía"

El furcio de Manuel Adorni con Jonatan Viale.

Un incómodo momento se vivió durante una entrevista televisiva entre Jonatan Viale y Manuel Adorni, cuando el vocero presidencial se contradijo en vivo al hablar sobre su candidatura testimonial en la Ciudad de Buenos Aires. Adorni había sostenido, en línea con el discurso del propio Javier Milei, que las candidaturas testimoniales “son un fraude al electorado”. Sin embargo, al intentar defender su propio caso, terminó admitiendo lo que buscaba negar.

“Todos los que pertenecemos a La Libertad Avanza pensamos exactamente lo mismo: las testimoniales son un fraude al tipo que va el domingo de elecciones a votarte”, comenzó explicando el funcionario. Fue entonces cuando Viale, con tono incisivo, le repreguntó si sabía que no iba a asumir su banca cuando fue candidato.

Ante la consulta, el vocero cayó en su propio error: “No solo yo sabía… (y se corrigió) no sabía…”, respondió, dejando atónito al conductor de LN+. La expresión de sorpresa de Viale recorrió las redes sociales, donde el fallido se volvió viral.

Manuel Adorni habló del presente del gobierno de Javier Milei

“Sabíamos que íbamos a tener meses complejos antes de las elecciones de octubre porque el kirchnerismo sabe que el plan económico funciona y por eso tiraron piedras legislativas”, dijo el actual el jefe de Gabinete, y agregó: “El presidente quiere llevar a la Argentina a que sea una potencia libre, al contrario del kirchnerismo y es lamentable ver a Cristina Kirchner que termine en un juicio por corrupción”.