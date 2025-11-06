Jonatan Viale saltó a defender a Feinmann tras agredir a trabajadores del Garrahan.

Eduardo Feinmann estuvo bajo la lupa tanto de los medios como de las redes sociales en las últimas 24 horas, luego de la acalorada discusión que mantuvo con dos trabajadores del Garrahan en vivo y en directo, una acalorada discusión que derivó en una agraviante agresión y gritos por parte de ambas partes.

Luego de semejante accionar, Jonatan Viale decidió hablar al respecto en Radio Rivadavia, donde se expresó sobre el hecho y dejó su propia reflexión acerca de las personas que visitaron el estudio de A24 para dejar en claro que luchaban por mejorar la frágil situación del Garrahan.

Eduardo Feinmann se la agarró con dos trabajadores del Garrahan.

Jonatan Viale defendió a Eduardo Feinmann

"Por supuesto que exigir vale la pena, pero una cosa es pedir y otra cosa es extersionar, en eso estoy de acuerdo con Feinmann", manifestó primeramente el conductor en su clásica editorial, la cual en esta oportunidad tituló "el último truco".

"Lo del Garrahan se convirtió en una extorsión política y mucho más cuando adentro tenés a un tipo que milita en el FIT. Una cosa es luchar y otra cosa es querer voltear a un gobierno", disparó. Tras ello, le apuntó al "kirchnerismo" y lo acusó de colgarse "de la bandera del Garrahan, de la discapacidad, de los jubilados y de las universidades" con la intención de "voltear a un gobierno democrático".

Cabe recordar que, en lo que al Garrahan respecta, el Congreso tiró abajo el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica. Sin embargo, su aplicación quedó suspendida por Boletín Oficial y de momento no han dado detalles respecto de cuándo comenzarán a ponerla en práctica (al igual que con su "hermana de disputa" en Diputados y Senadores: la Ley de Emergencia Universitaria, que sufrió la misma suerte y tampoco se está ejecutando).