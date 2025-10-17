Joel Ojeda habló luego de que circularan versiones de detención.

Este jueves por la mañana, Joel Ojeda, ex participante de Gran Hermano, fue noticia tras circular la versión de que había sido detenido por promocionar apuestas ilegales en redes sociales. Sin embargo, pocas horas más tarde, el propio influencer negó rotundamente los rumores y apuntó contra el operativo judicial que tuvo lugar en su domicilio.

Ante la repercusión que tomó el caso, Ojeda rompió el silencio en sus redes sociales y desmintió la versión de su detención. “Nunca estuve detenido ni esposado. Si allanaron mi casa 12 personas para buscar quién sabe qué, por supuesto no encontraron nada. Se llevaron mi celular, mi computadora y 400 mil pesos de la jubilación de mi vieja”, comenzó escribiendo, visiblemente indignado.

El ex Gran Hermano aseguró que el procedimiento fue desmedido y con tintes mediáticos: “Me dieron vuelta la casa como si fuera un narcotraficante, mientras los narcos de verdad andan libres y campantes. Creo que hay allanamientos más importantes que hacer en el país”.

Qué había dicho Ángel de Brito sobre la detención de Joel Ojeda

Ángel de Brito fue el primero en difundir la noticia a primera hora de la mañana, detallando que Ojeda había sido detenido en Muñiz durante un operativo de la Policía Judicial y la DDI de San Miguel. “En la madrugada de hoy fue detenido el ex concursante de Gran Hermano, Joel Ojeda, por promocionar juegos de azar ilegales”, escribió De Brito en X, adjuntando información del parte policial.

Más tarde, ante la desmentida del propio influencer, De Brito rectificó que Ojeda estaba en libertad, pero confirmó que fue notificado e imputado en la causa. “Le quitaron sus dispositivos y fue liberado”, aclaró, cerrando el tema sin más comentarios.