Jimena Barón reveló lo menos pensado sobre Daniel Osvaldo: "Mucha culpa"

La actriz hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y contó su mayor arrepentimiento en su relación con el futbolista.

Jimena Barón volvió a referirse a su relación con Daniel Osvaldo y sorprendió al confesar la situación de la que "más se arrepiente". La famosa actriz y cantante hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y dio detalles desconocidos de su pasado como botinera.

Hace algunos días atrás, la intérprete de La Cobra y La Araña contó que había logrado comprarse su propia casa y empezó con toda la mudanza. En este marco, empezó a sacar ropa que tenía guardada hace mucho tiempo y decidió contar cómo actuaba cada vez que su expareja y papá de su hijo, Morrison, le ofrecía comprarle cosas de marca.

"Viví con mucha culpa el dinero porque no era mío, yo nunca sentí que era mío, me daba culpa. Por ahí él me decía ‘agarrá, comprate, llevá’, no, no", contó. Luego, sumó: Iba a Zara a Soldi, al outlet de Zara al H&M, Bershka, fui una botinera tan rancia, me daba cosa, me arrepiento, me arrepiento ¿Por qué Jimena? ¿Por qué?".

Luego, profundizó en que, con su militancia en el feminismo, empezó a comprarse las cosas ella sola para demostrar que no dependía de ningún hombre, pero dado a cómo terminó su relación con el futbolista, se arrepiente de no haber explotado la oportunidad. "Moraleja: acepten chicas, si no tienen maridos chorros que están ahí y pelotudean con la guita de todos los argentinos acepten todo no sean bolu… ‘No no hace falta’, ‘Ay, no para qué vas a gastar’ ¡Gastá! ¡Qué gasten", sentenció.

Jimena Barón se hartó y desenmascaró a Ángel de Brito: "Culiado"

Jimena Barón hizo un contundente descargo en sus redes sociales y desenmascaró una gran mentira de Ángel de Brito. La reconocida actriz y cantante habló sobre una "primicia" que dio el periodista sobre ella y fue letal.

Recientemente, en su sección habitual de las redes sociales llamada "#Ángelresponde", el conductor de LAM contestó una pregunta sobre la intérprete de La Cobra. "¿J mena está separada?", fue la consulta que le hicieron al periodista y él contestó de forma afirmativa. Sin embargo, al cabo de unas horas de que trascendiera esta noticia, Barón salió a contar la verdad.

"Che yo no me separé. No lo veo hace 1 mes al culiado porque se pegó el viaje de su vida. Pero no me separen así", reveló Jimena en su cuenta de Twitter. Precisamente, la cantante lleva en pareja más de dos años con Matías "Tuma" Palleiro, un hombre que no pertenece al mundo del espectáculo y con el que prefiere mantener un perfil bajo sobre su relación.

Luego del escándalo que protagonizó durante la pandemia por volver a convivir con Daniel Osvaldo, el papá de su único hijo Morrison, Barón tomó una rotunda decisión sobre su vida personal. La cantante eligió mantener su vida romántica en privado y, desde entonces, muestra a cuentagotas los detalles de su noviazgo. Sin embargo, según ella misma, esta es "la relación más linda y sana que tuvo".