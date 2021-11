Jey Mammón y la experiencia paranormal que dejó mudo a Andy Kusnetzoff: "Hay señales"

¡Escalofriante! Jey Mammón relató cómo fue la experiencia paranormal que tuvo tras la muerte de su padre y dejó mudo a Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar, por Telefe.

Jey Mammón protagonizó un relato sumamente escalofriante en su visita a PH Podemos Hablar, por Telefe. El reconocido y exitoso conductor de "Los Mammones", por América TV, dio a conocer en detalle cómo es que llegó a recibir señales tras la muerte de su padre y dejó sin palabras a Andy Kusnetzoff en plena transmisión.

Ante la atenta mirada de otros invitados e invitadas como Ana Rosenfeld, José Luis Gioia, Ingrid Grudke y Patricio Giménez, Kusnetzoff le consultó a Jey acerca de la muerte de su padre, que tuvo lugar en junio pasado tras luchar contra una dura enfermedad. El conductor abrió su corazón y compartió sus sensaciones en un año en el que también logró conducir su propio programa de TV: "Siento que me abrió el piano porque en el programa nunca saqué jugo de la música. Siento que lo tenía cerrado y que la llave la puse yo". Y reveló: "Yo lo siento más presente que antes a mi viejo. Hay señales y cosas que... vos le decís a alguien que no lo pasó y piensan que estás loco, pero hay señales que son muy claras y él está súper presente".

"Yo, cuando lo iba a visitar a terapia intensiva, un día tuve fiebre. Y pensaba: 'No sea cosa que lo haya contagiado'. Tenía una sensación de culpabilidad. La realidad es que este año tuve dos sensaciones muy fuertes, una muy linda y otra muy fea. La realidad es que yo lo siento más presente que nunca. Y el piano no me lo abrí yo sino él", agregó Jey Mammón.

Jey Mammón contó que recibe señales tras la muerte de su padre.

Las señales que Jey Mammón recibe tras la muerte de su padre

En uno de los tramos de la conversación, Andy Kusnetzoff le marcó que un gran hallazgo del conductor fue comenzar a tocar el piano en cada programa de "Los Mammones": "La mejor característica del programa es que vos cantás y tocás el piano con el invitado, lo musical". Y luego le recordó: "Entonces, tu papá se va a los tres días de que vos le decís que arrancás a hacer un programa".

Jey Mammón lo observó y luego contó cuál fue la señal que le brindó su padre tras su muerte: "Hace poco vino Benito Cerati al programa y me contó una situación que vivió en terapia intensiva con Gustavo (Cerati) y él se movió todo. Y yo a mi papá le dije: 'Papá, voy a tener mi programa'. Y se movió todo y le vi una sonrisa. Siento que cada paso que doy, sin restarle el mérito a la producción del programa y a lo lindo que sucede, cada día sucede algo superador y yo pienso que es él y que lo está haciendo".

Luego, el presentador de TV ofreció otra experiencia sumamente impactante con su padre: "En el verano nos íbamos siempre a Mar del Plata. Como mi papá trabajaba en la semana, iba y venía. Y me decía: 'Yo te voy a tirar un panadero (NdeR: árbol) desde Buenos Aires y te va a llegar a Mar del Plata'. Era nuestro punto de contacto de encuentro. No paré de ver panaderos y no es que adentro del programa hay un árbol. Y vi uno arriba del piano. Lejos de asustarme, dije: 'Ya está, él está acá'. Y lo vi en todos lados".