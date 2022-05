Jey Mammón se emocionó en su debut en La Peña del Morfi: "Quiero honrarte, Gerardo"

El conductor honró la memoria de Gerardo Rozín y no pudo ocultar su alegría y emoción por el lugar que ocupa en televisión.

Jey Mammón debutó como conductor de La Peña de el Morfi este domingo. Tras el fallecimiento de Gerardo Rozín, el famoso conductor y actor fue contratado por el canal para llevar adelante la nueva temporada del famoso programa de gastronomía y cultura. En el día de su debut, Mammón dedicó un emotivo discurso a Rozín y agradeció la oportunidad.

Luego de finalizar su contrato con América TV, tras una exitosa temporada de Los Mammones, Jey se estrenó en la conducción de La Peña de Morfi junto a Jésica Cirio. Sin embargo, antes de arrancar con la programación el conductor dedicó unos minutos para honrar la memoria de Rozín.

"La verdad que yo pienso en algo que es importante para mí. Quiero ser egoísta por un segundo y pensar que hace 10 años exactos que yo estaba empezando en La Pelu de Telefe y diez años después me vuelven a encontrar en el mismo lugar", comenzó por reflexionar el conductor frente a la pantalla.

Posteriormente, Jey Mammón también habló de su emoción por los nuevos proyectos que encabezaría en el canal, pero también remarcó su entusiasmo por pararse frente al programa dominical. "Yo vuelvo a Telefe con El Show de Jey Mammon que lo vamos a preparar, pero circunstancialmente se da venir acá y abrir la casa de La Peña, este proyecto de Gerardo Rozín que es hermoso y es la casa de la música", aseguró el artista.

En este marco, Mammón contó una anécdota que lo relacionaba de forma directa con Rozín: durante muchos años que el papá del conductor no tocaba el piano debido a que su abuelo quiso que en la casa se priorice el estudio. "Mi papá partió el año pasado y por cosas de la vida, celebró mi vida abriendo el piano con Los Mammones, un programa hermoso que hice el año pasado y ahora me vine a Telefe", admitió y posteriormente añadió: "Las circunstancias de la vida me llevan a que Gerardo me abra las puertas de su peña y me abrió las puertas del piano para hacer la séptima temporada de La Peña de Morfi".

"Estoy muy agradecido a Telefe y quiero honrarte, Gerardo, haciendo tu peña. Estoy muy feliz de estar acá con este equipo que va solo. Y antes de empezar se los quiero agradecer, ya arranca la séptima temporada de La Peña de Morfi", cerró el discurso Jey Mammón y le dio el inicio oficial a la jornada del programa.

Cómo fue el primer programa de La Peña de Morfi sin Rozín

Luego de haber finalizado de sexta temporada del programa en el 2021, se generó un futuro incierto para el programa. Meses más tarde, el 11 de marzo, Gerardo Rozín falleció y por unos días reinaron las dudas sobre la continuidad del show de Telefe. Sin embargo, dispuestos a honrar la memoria del conductor, la productora lanzó la séptima temporada de La Peña de Morfi.

Con una propuesta gastronómica relacionada a las tradiciones dominicales argentinas y música en vivo, Jey Mammón y Jésica Cirio debutaron en una nueva entrega del famoso programa. Además, contaron con grandes invitados como Abel Pintos, Lito Vitale, Sandra Mihanovich, Los Palmeras y Los 4 de Córdoba.