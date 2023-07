¿Jey Mammón o Jesica Cirio? Se confirmó quién subirá al escenario si La Peña de Morfi gana el Martín Fierro

Arde la interna en La Peña de Morfi por esta decisión a dos días del Martín Fierro. Quién subirá al escenario si el programa de Telefe gana la estatuilla: ¿Jey Mammón o Jesica Cirio?

Jey Mammón es uno de los nombres del momento puesto que confirmó su asistencia para la próxima entrega de los premios Martín Fierro. La misma será el domingo 9 de julio en el hotel Hilton de Puerto Madero, y el conductor allí se reencontrará con sus compañeros de La Peña de Morfi, programa nominado al premio de mejor programa musical. Ahora bien, la idea es que no suban todos juntos en caso de lograr el triunfo.

"Se habría provocado algún tipo de problema con la llegada de Jey. Lo que quiere la gente de Morfi es hacerle un homenaje a Gerardo Rozín si llegan a ganar. Hay mucha tensión", manifestó el periodista Adrián Pallares en Socios del Espectáculo, programa de magazine que conduce junto a Rodrigo Lussich.

A su vez, en la mesa de Socios se dejó en claro que "los representantes del programa en los premios son Jesica Cirio y Santiago Giorgini", con lo cual Telefe mismo fue quien tomó la determinación de que estas dos personas sean quienes vayan a la fiesta en nombre del programa.

Como consecuencia de la decisión del canal, Adrián Pallares sentenció: "Con lo cual, si llegase a ganar La Peña de Morfi el premio, serían Jesica Cirio y Santiago Giorgini quienes subirían al escenario porque fueron los designados por la producción para representar al programa".

Coco Sily se cansó y dijo todo sobre Jey Mammón: "Que la gente se entere"

La entrevista de Jey Mammón a Intrusos (América TV) removió el avispero mediático y celebridades y conductores de radio y televisión no quisieron mostrarse ajenos al tema lanzando todo tipo de opiniones sobre el desarrollo de la nota y sus trazos más polémicos. Y uno de los que no se mostró indiferente fue Coco Sily, quien lanzó un irónico comentario fulminando a la polémica figura.

El comentario de Coco Sily que fue reproducido en un informe de Bendita TV, en el que hablaba sobre el tema y que decía que “también hay una cosa que tiene que ver con nuestro laburo, que ustedes lo saben mejor que nadie. A veces en la cuca, por ejemplo, dicen 16,4 puntos de rating ¡Dale! Para que la gente se entere como es. Yo ya emití la opinión, pero si me dicen eso, ya no sé que decir, entonces empiezo a orador sobre mi propia opinión y me contradigo. Y después me dicen ¡17.9!, entonces termino diciendo cualquier cosa”.