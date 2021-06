Jey Mammón, molesto por un desubicado comentario de Silvina Escudero: "Que la limpien"

El conductor de "Los Mammones" se sintió incómodo ante un comentario de su panelista. Silvina Escudero generó un momento tenso en el aire de América TV.

En las últimas horas, un tenso momento se vivió en el aire de América TV. Es que, más allá de los tonos risueños y de las ironías, Jey Mammón parece haberse incomodado ante una pregunta desubicada por parte de Silvina Escudero. Todo comenzó a raíz de la lectura de una de las noticias del día por parte del conductor, quien manifestó: "La reacción de Laurita Fernández cuando le preguntaron cuándo fue la última vez que tuvo sexo. Ay, por Dios, ¡qué tema!".

En ese momento, Silvina Escudero lo interrumpió para decirle: "Es casi lo mismo que preguntártelo a vos, Jey. ¿Te acordás?". La reacción del líder de Los Mammones fue colocar una cara seria delante de cámara, pararse de su silla y dirigirse directamente hacia una de las productoras. Al oído, pero dejando escuchar lo que manifestaba, el protagonista lanzó: "Anto, necesito que la limpien”.

Luego, con risas de por medio, Jey Mammón ironizó con un hipotético despido de Silvina Escudero y posterior contratación de su hermana, Vanina. "Mañana, estreno en Los Mammones, ¡Vanina Escudero! Pero sabés que, Silvina, es que tenés razón. La última vez fue hace más de un mes”, sentenció el conductor, bromeando y finalizando con este asunto que pareció incomodarlo pero del cual salió airoso.

El comentario gordofóbico de Cris Morena a Jey Mammon

Cris Morena es una de las personalidades más reconocidas de la televisión argentina. A 30 años de la creación del éxito de Jugate conmigo, la persona detrás de ficciones como Chiquititas o Casi Ángeles estuvo en el programa Los Mammones, por América TV, y fue entrevistada por Jey Mammon sobre los hitos de su carrera.

Al momento del segmento “Las 21 a las 21″, donde los invitados deben contestar 21 preguntas, Jey le preguntó sobre un posible regreso de Jugate conmigo. Cuando Morena contestó que era posible, el periodista aprovechó para indagar más: “¿Quién podría conducir la remake del programa? ¿Vos?”. “Santiago del Moro... Vos, bajando un poco”, deslizó la productora, haciendo un gesto para dar a entender que se refería al peso de Mammon.

“Siempre tan esteta, Cris. Me encanta”, afirmó el conductor con una sonrisa. “O sea que yo no tengo chances”, agregó el panelista Gabriel Schultz, provocando la risa de los presentes. “No, no, mentira. Fue un chiste. Digo que sí porque sería algo alucinante, pero en realidad no lo haría. De verdad no creo, o no sé”, admitió Morena.