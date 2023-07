Jey Mammón hizo una insólita revelación que incluye a Lizy Tagliani, a horas de los Martin Fierro: "Pobre"

El conductor de TV habló sobre su asistencia a la ceremonia de los Martín Fierro. Jey Mammón contó un detalle sobre su vínculo con Lizy Tagliani.

Jey Mammón dio a conocer qué se pondrá para la ceremonia de los Martín Fierro 2023 y reveló un detalle al respecto que incluye a Lizy Tagliani. El conductor de televisión y radio busca regresar a los medios de comunicación tras su cancelación.

El expresentador de Los Mammones fue denunciado públicamente por Lucas Benvenuto por un presunto abuso sexual a sus 14 años, cuando el humorista tenía 32 años. Por su parte, Jey Mammón reconoce haber tenido un vínculo amoroso con el joven; pero desmiente que haya sucedido un encuentro sin el consentimiento de Lucas y también asegura que se conocieron cuando Benvenuto tenía 16 años y no 14. Las acusaciones se basaron en la causa judicial que Benvenuto le inició al conductor pero que prescribió años atrás.

En ese contexto, el exconductor de La Peña de Morfi hoy se hará presente en la ceremonia de los Martin Fierro después de semanas de especulaciones en la prensa sobre su asistencia a la gala. "Esto no me lo preguntó nadie. Tengo el traje que iba a usar en el casamiento de Lizy Tagliani, que no fui", reveló Jey Mammón en diálogo con Luis Ventura en Secretos Verdaderos. Y cerró: "Pobre Lizy que se hablaba de todo lo que me estaba pasando esa noche. No sé si la recuerdan".

La palabra de Darío Barassi sobre el caso de Jey Mammón

"Lo veo que él se está manejando con bastante entereza, decide irse del país y no se esconde, decide volver y está, por como lo veo viendo, yo calculo que va a ir a la fiesta, ahora hay que ver que le pasa al resto de gente respecto a eso, pero no tengo una opinión formada sobre eso", comenzó su descargo el conductor de El Trece en diálogo con Socios del Espectáculo. Y agregó: "Lo que pasa es que hay es muy personal, viste que hay distintos tipos de justicia, la justicia terrenal, la divina y la social. Por momentos la envergadura de la justicia social me asusta, me preocupa".

Quiénes son los nominados a los Martín Fierro 2023

Ficción

Dos 20 - (TV Pública)

El hincha - (El Nueve)

El primero de nosotros - (Telefe)

La 1-5/18 - (El Trece)

Rubro periodístico

Animales sueltos - (América)

Periodismo para todos - (El Trece)

Opinión pública - (El Nueve)

Humorístico / Actualidad

Bendita TV - (El Nueve)

La pu** ama - (América)

No es tan tarde - (Telefe)

Noticiero diurno

América Noticias - (América)

El noticiero de la gente - (Telefe)

Telenueve al mediodía - (El Nueve)

Noticiero nocturno

América Noticias - (América)

En síntesis - (El Trece)

Telefe Noticias - (Telefe)

Interés general

Almorzando con Juana - (El Trece)

Gran Hermano, el debate - (El Trece)

Podemos hablar - (Telefe)

Magazine

Cortá por Lozano - (Telefe)

A la Barbarossa - (Telefe)

A la tarde - (América)

Entretenimiento: juegos

100 argentinos dicen (El Trece)

Bienvenidos a bordo (El Trece)

Trato hecho (Telefe)

Entretenimiento: conocimiento

La hora exacta (El Nueve)

Los 8 escalones del millón (El Trece)

Pasapalabras (Telefe)

Big Show

Canta conmigo ahora (El Trece)

La Voz Argentina (Telefe)

¿Quién es la Máscara? (Telefe)

Reality

El Hotel de los Famosos (El Trece)

Gran Hermano (Telefe)

Masterchef Celebrity (Telefe)

Labor conducción masculina

Ángel de Brito (LAM – América)

Santiago Del Moro (Gran Hermano y MasterChef Celebrity – Telefe)

Guido Kaczka (Los 8 Escalones del Millón – El Trece)

Fernando Coco Sily (Noche de Mente – TV Pública)

Alejandro Wiebe, Marley (Por el mundo/Por el mundo Mundial y La Voz Argentina – Telefe)

Labor conducción femenina

Carolina Pampita Ardohain (El Hotel de los Famosos - El Trece)

Georgina Barbarossa (A la Barbarossa - Telefe)

Mirtha Legrand (La noche de Mirtha - El Trece)

Verónica Lozano (Cortá por Lozano - Telefe)

Labor periodística masculina

Rodolfo Barili (Telefe Noticias - Telefe)

Rolando Graña (América Noticias - América)

Jorge Lanata (Periodismo para todos - El Trece)

Mauro Szeta (El noticiero de la gente - Telefe)

Labor periodística femenina

Liliana Caruso (América Noticias - América)

Ángela Lerena (Rumbo a Qatar - TV Pública)

Dominique Metzger (Telenoche - El Trece)

Cronista / Movilero

Carolina Amoroso (Telenoche – El Trece)

Guillermo Panizza (Telefe Noticias – Telefe)

Gustavo Tubio (Arriba argentinos - El Trece)

Panelista

Mariel Di Lenarda (Nosotros a la mañana – El Trece)

Yanina Latorre (LAM – América)

Sol Pérez (Gran Hermano – El Debate – Telefe)

Actor protagonista de ficción

Luciano Castro (El primero de nosotros – Telefe)

Damián De Santo (El primero de nosotros – Telefe)

Luis Machín (El Hincha – El Nueve)

Benjamín Vicuña (El primero de nosotros – Telefe)

Actriz protagonista de ficción

Selva Alemán (Activamente – Dos 20- TV Pública)

Jorgelina Aruzzi (El primero de nosotros – Telefe)

Mercedes Funes (El primero de nosotros – Telefe)

Paola Krum (El primero de nosotros - Telefe)

Musical

Festival País (TV Pública)

La peña de Morfi (Telefe)

Pasión de Sábado (América)

Puente Musical (El Nueve)

Gastronomía

Ariel en su salsa (Telefe)

Cocineros y cocineras argentinas (TV Pública)

Qué Mañana! (El Nueve)

Actor de reparto

Daniel Fanego (El primero de nosotros – Telefe)

Sebastián Presta (El primero de nosotros – Telefe)

Daniel Valenzuela (El Hincha – El Nueve)

Actriz de reparto

Nancy Dupláa (Supernova – El Nueve)

Carola Reyna (El primero de nosotros – Telefe)

Violeta Urtizberea (La 1- 5/18 – El Trece)

Revelación

Federico Bal (Resto del mundo – El Trece)

Rocío Gómez Wlosko (El primero de nosotros – Telefe)

Wanda Nara (¿Quién es la Máscara? – Telefe)

Labor humorística

Dan Breitman (La p**a ama – América)

Martín Campilongo, Campi (Flor de equipo – Telefe)

Pichu Straneo (Recreo – América)

Autor / Guionista

Nicolás Allegro, Daniel Aramayo Y Sabrina Blanco (El hincha – El Nueve)

Ignacio Apolo Y Federico Marrale (Dos 20 – TV Pública)

Ernesto Korovsky Y Romina Moretto (El primero de nosotros – Telefe)

Dirección (Ficción)