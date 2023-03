Jey Mammón decidió contar su verdad con un video: "Él tenía 16 años"

El actor se pronunció en sus redes sociales sobre la acusación de Lucas Bevenuto. Jey Mammón contó su versión de los hechos.

Jey Mammón habló sobre la denuncia de Lucas Bevenuto en un video publicado en su cuenta de Instagram. El actor hizo caso a todas las personas que le pedían que hablara de manera pública sobre el tema y se sinceró sobre cómo atraviesa este momento y reveló su versión de los hechos.

"Estoy probablemente atravesando el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir. Yo no violé. Yo no abusé. Yo no drogué a ninguna persona jamás. No lo haría ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente", comenzó su descargo el conductor de La Peña de Morfi sobre la acusación de Benvenuto, quien denunció a Mammón en diciembre del 2020 y la causa fue prescripta por la Justicia en 2021.

"A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009, él dice que me vio en una fiesta que se dio ese día y dice que tenía 14 años; tenía 16", agregó Jey Mammón. De este modo, quedó confirmado que (al menos en el momento de conocerse), Lucas Benvenuto era menor de edad. Y sumó: "Hay testigos, hay videos. Se puede probar esto qué estoy diciendo".

Qué dijo Jey Mammón sobre su relación con Lucas Benvenuto

"Yo tuve un vínculo con Lucas, tuve una relación con él. No voy a poner debajo de la alfombra mi vínculo con él. En su momento tampoco puse la relación debajo de la alfombra: íbamos de la mano por la calle, nos dábamos besos en la calle. Ese vínculo duró aproximadamente hasta sus 25 años, entre idas y vueltas", relató el humorista. Y agregó: "Fue un vínculo lleno de amor, de contención, de consentimiento. Nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo. Nada de eso. Lo vuelvo a negar, necesito negarlo todo el tiempo porque me hace mierda".

Jey Mammón aseguró que entiende que Lucas necesite sanar su historia y sumó: "Pero no es acusándome a mí de cosas que no son ciertas. Yo no quiero arreglo ni pacto entre las partes. El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme que yo necesito el juicio a la verdad y los elementos están. Necesito recuperar mi vida".