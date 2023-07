Jey Mammón confirmó con quién irá a los Martín Fierro: "Nos juntamos hoy"

El polémico conductor reveló con quién irá a la premiación tras su escandalosa entrevista con Florencia de la V.

Faltan pocos días para la entrega de los premios Martín Fierro y el polémico Jey Mammón ya confirmó asistencia. Además, reveló que ya sabe con quién irá a la gala del próximo domingo que se llevará adelante en el hotel Hilton de Puerto Madero. "Nos juntamos hoy", sentenció la figura denunciada por Lucas Benvenuto.

"El domingo voy a ir a los Martín Fierro con la frente en alto, porque no tengo nada que esconder, y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconder también, que me saluden si quieren y, si no quieren, que no me saluden", indicaba Jey Mammón en la entrevista que se le hizo en Intrusos (América TV) y despertó críticas en las redes sociales por el tratamiento condescendiente de la conductora Florencia de la V hacia el invitado.

Luego de estas declaraciones, Jey habló con un movilero de Socios del Espectáculo (El Trece) y deslizó que no solamente irá a la ceremonia sino que lo hará acompañado: "En Telefe me invitaron y voy a estar el domingo en la mesa de La Peña de Morfi de los Martín Fierro. Voy a ir con Jésica (Cirio) y con mis compañeros".

"Nos juntamos hoy para combinar cómo nos encontramos y cómo vamos", profundizó. Por último, sobre la cancelación en las redes y su desplazamiento de Telefe lanzó: "Si quisieran invisibilizarme, no me invitarían a los Martín Fierro".

Filtran lo que no se vio de la entrevista de Flor de la V a Jey Mammón: "Lavandina"

Jey Mammón tuvo un tuvo un mano a mano con Intrusos que desató mucha controversia. El exconductor de La Peña de Morfi dio detalles sobre su relación con Lucas Benvenuto, el joven que lo denuncio por supuesto abuso sexual y que cuando salió a luz provocó su salida del programa de Telefe.

La entrevista en cuestión, que inicialmente fue con Florencia de la V a solas y luego pudieron participar los panelista. generó muchas críticas por la actitud que tuvo la conductora de América TV. Uno de los más duros fue Ángel de Brito, quien catalogó el reportaje como "un baldazo de lavandina" para Jey.

"Hablando de Flor, me hago cargo de lo que digo, ¿Cómo te sentás a conducir un programa y ser un ser creíble más con la historia de vida, por la comunidad LGTB y la discriminación que sufrió...?", manifestó Yanina Latorre en la última emisión de LAM. "¿Cómo te sentás a defender una causa como la de Lucas, te emocionas, lloras y hablas con él, porque contó que hablaba, y después te sentás con Jey a tratar de ayudarlo?", continuó. Luego, agregó sin filtros: "Yo no podría hacerlo, me dan ganas de vomitar. Lo mejor que tenemos los comunicadores es la palabra, nunca me desdigo ni cambio de bando". "El relato de Jey es confuso porque acusa a Lucas de haber montado una operación por despecho, por haberlo dejado. Lucas fue citado por Karina Mazzocco en el contexto de la banda de pedófilos de Marcelo Corazza (SIC) porque él había desbaratado dos bandas de ese tipo", concluyó la esposa de Diego Latorre.

Por su parte, de Brito describió el mano a mano del humorista con la conductora como "un baldazo de lavandina", debido a que De la V no se presentó a la mediación a la que fue citada por Jey y presume que habrán arreglado por fuera. De inmediato, Yanina tomó la palabra y afirmó que ella no se presentó a la mediación porque no le llegó la notificación. Pero la controversia no terminó, ya que el periodista retomó el tema este jueves desde sus redes. El conductor de LAM jugó a su clásico "Ángel responde" en Instagram y cuando le preguntaron qué le pareció la entrevista de Florencia a Jey, respondió: "Flor no tiene aún herramientas para una entrevista así. Fue un acuerdo para no tener una demanda".