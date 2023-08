Jesica Cirio contó la verdad sobre su relación con Rodrigo Gascón: "Me sorprendió"

La conductora de la Peña de Morfi rompió el silencio sobre el picante ida y vuelta que tuvo con uno de los chef del programa de Telefe.

Jesica Cirio confirmó hace poco más de dos meses su separación de Martín Insaurralde. Desde entonces, la co-conductora de La Peña de Morfi se volvió protagonista de varios rumores de romances, incluso fue relacionada con el chef Rodrigo Gascón, uno de sus compañeros de programa. Por lo que este martes rompió el silencio y habló sobre su vínculo: "Me sorprendió".

"Martín es un excelente padre, fuimos superfelices en estos 10 años de relación, pero como muchas relaciones llegó a su final. Es parte de la vida", explicó Cirio al anunciar su separación del jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y padre de su hija Chloe. Luego no volvió a hablar del tema en público, hasta este martes, cuando fue entrevistada en Socios del Espectáculo.

La modelo contó que se asombró mucho cuando su compañero de Telefe le hizo una propuesta muy picante al aire el último domingo. “¿Qué pasó al aire de Morfi?”, preguntó Adrián Pallares, sobre la intervención que se vio de Cascón. “No, chicos, me resorprendió. No entendí nada. Me quedé tipo, ‘Rodrigo, ¿es real lo que me estás diciendo?’. Como que, no sé...”, contestó, riéndose del tema.

“¿Tiene chance o no tiene chance? Porque comer vas a comer rico”, le aportó una de las panelistas del programa de El Trece. Pero Jesica descartó cualquier posibilidad de romance: “Sinceramente es como un primo. No me lo imagino. Te juro por Dios. Tenemos otro tipo de relación, que no me lo puedo imaginar de otra manera”.

Luego, los panelistas aprovecharon la oportunidad para consultarle sobre los rumores de supuestos affaires con el streamer Momo Benavides y Ezequiel "Pocho" Lavezzi. Virginia Gallardo le preguntó por Momo y la respuesta de Cirio fue contundente: "No es real".

También, el panel del ciclo conducido por Pallares y Rodrigo Lussich quiso saber si es verdad que estuvo con el “Pocho” en España. “Ay, no chicos, por favor. Todo mentira. Nunca me lo crucé en Ibiza. Todo fue un chamuyo. Nada que ver”, remató.

El sugestivo ida y vuelta que tuvieron Jesica Cirio y Rodrigo Gascón en La Peña

El último domingo, Jesica Cirio y Rodrigo Cascón protagonizaron un picante ida y vuelta al aire de La Peña de Morfi. El insólito momento no pasó inadvertido para los televidente, pero tampoco para sus compañeros. De hecho, la locutora Eugenia Quibel bromeó: “Quién apuró a quién”.

Todo ocurrió cuando el chef preparaba una “flor de hamburguesa con pétalos de panceta”. “Jes, imaginate que te invitan a comer y te preparan algo así”, dijo la locutora. “No, me vuelvo loca. Es el mejor chef del mundo, si te hace eso”, respondió Jesica sin dudarlo.

Fue en ese momento que aprovechó para consultarle al chef por sus técnicas de seducción. “¿Sos de agasajar a las chicas que invitás a cenar cocinándoles, haciéndoles un ritual así?”, quiso saber la presentadora. “Sí, sí, uno siempre... Si uno sabe cocinar lo aprovecha”, indicó Gascón.

“Es como tu plus, tu carta de presentación”, agregó Cirio. “Es que ya me conocen como cocinero”, siguió él. “Pero una cosa es que te conozcan por la tele y otra que vos la sorprendas directo en tu primera cita con una cita romántica”, insistió la conductora poniendo en "un compromiso" su compañero.

Sin embargo, él no se inhibió. “¿Qué te gustaría que te cocine en una cena romántica, por ejemplo?”, preguntó. Desconcertada, Jesica expresó: “Ay, ay, ay ¿qué pasó? ¡Se la jugó!”. “No que te cocine yo, que te cocinen”, intentó aclarar el chef. “¿Te apuró o me parece?”, comentó Quibel. De inmediato, la modelo dijo que se conformaba y el chef retrucó: “¿Con qué? No me dijo nada. Se puso nerviosa porque no me dijo nada. ‘Me conformo’, me dijo”. “¿Quién apuró a quién?”, cerró la locutora.