Papelón en La Peña de Morfi: el incómodo blooper de Georgina Barbarossa

La conductora de vivió un vergonzoso momento y el video de los ocurrido se volvió viral.

Georgina Barbarossa tiene más de 25 años de trayectoria como conductora. La estrella de las mañana de Telefe sacó a relucir su habilidad cuando reemplazó a Jey Mammón en La Peña de Morfi y se ganó el visto buenos de las autoridades para acompañar a Jesica Cirio en el programa gastronómico y musical de los domingo de forma definitiva. Sin embargo, hasta la persona más experimentada puede cometer un error.

Algo así fue lo que le sucedió a Georgina al momento de anunciar a uno de los invitados de La Peña del último domingo. La presentadora intentó disimular el incómodo momento, pero quedó en evidencia y el video del gracioso blooper se volvió viral.

Resulta que Georgina llevó a cabo una introducción pomposa, llena de halagos, antes de darle la bienvenida a la bienvenida al Bicho Gómez. Pero la extensión de la presentación puede tener dos lectura: se alargó porque no recordaba el nombre del invitado o fue tan larga que hizo le provocó una laguna mental.

“Es un honor, un placer. Lo único que voy a pedir es que no me revolee hoy, me revolea siempre, te juro que sí”, afirmò. “Es absolutamente genial. Una persona que se dedica a hacer humor”, siguió. Y continuó: “Es un gran actor, sus genes están en el circo, pero es un artista… Iba a decir del carajo, pero voy a decir de la hostia. Es un compañero entrañable. Bienvenido a La Peña, mi queridísimo...". En ese momento, su rostro cambió de forma contundente.

Luego, mirando hacia la producción, Georgina no tuvo otra salida que reconocer su error. “Se me fue el nombre”, admitió. De inmediato, alguien le sopló, por lo que Barbarossa quiso arreglar la y exclamó: “¡Bicho Gómez!”. El humorista hico su ingreso y la salvó el momento con un chiste: “Por la presentación que hiciste, yo también creí que era otro”. Y acto seguido, la actriz confesó: "Se me hizo una laguna".

Georgina Barbarossa compartió sus "miserias" en vivo

La honestidad de Georgina Barbarossa hizo escandalizar a sus compañeros A la Barbarossa durante la emisión de este lunes. La conductora tuvo un sinceridicio duran el segmento "La polémica del día", en el cual el equipo del magazine de Telefe debatió sobre las relaciones cama adentro y cama afuera.

Georgina blanqueó su polémica postura respecto a los límites de la privacidad. "Me daría muchísima curiosidad en este momento, le revisaría todo el celular a mi pareja", afirmó la conductora y tras el repudio generalizado se justificó: "Estoy diciendo mi verdad".

"Me estoy blanqueando", sentenció Barbarossa, De inmediato, Pía Shaw describió su actitud como "Tóxica", Por lo que Georgina hizo un descargo final. "Estoy contando mis miserias. ¡Pero no reviso!. Yo no sé si lo pienso por la infidelidad, sino que me da curiosidad", cerró.

De todas formas, la presentadora actualmente está "sin chongo", según sus propias palabras durante una entrevista que le hizo María Laura Santillán. "yo estoy sin chongo así que…Si aparece todo bien, pero no estoy desesperada. No tengo tiempo", sostuvo y aclaró: "Cama adentro jamás. Con el único señor que duermo es con López que es mi perro".