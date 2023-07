Georgina Barbarossa rompió el silencio y reveló su calvario con Jorge Porcel: "Desagradable"

La celebridad de TV reveló su mala experiencia con el comediante. Georgina Barbarossa recordó su trabajo con Jorge Porcel y contó lo que le pasó.

Georgina Barbarossa habló sobre sus trabajos con Jorge Porcel y arremetió contra el actor por lo mal que la pasó. La conductora de Telefe se sumó a la lista de celebridades que vivieron momentos desagradables con el coequiper de Alberto Olmedo.

Barbarossa atraviesa una de sus mejores momentos a nivel profesional, dados los números de rating que marca su ciclo matutino en Telefe, A la Barbarossa. Además, la conductora lleva adelante La Peña de Morfi cada domingo tras la salida de Jey Mammón.

La actriz de tiras como Viudas e Hijos del Rock and Roll y Dulce Amor le concedió una entrevista a María Laura Santillán en Infobae y la periodista le preguntó qué no volvería a hacer a nivel laboral. "Solamente trabajé por necesidad con una persona, fue sumamente desagradable trabajar con Porcel. De poder hacerlo no lo volvería a hacer nunca más. Pero ya está, se murió, caducó, y cada uno lo dice cuando puede", comentó Barbarossa. Y advirtió: "Porque si lo hubiese dicho cuando Vasco, mi marido, vivía lo mataba".

"Realmente fue una persona totalmente desagradable. Muy desagradable y yo no dije nada en ese momento porque necesitaba trabajar", había dicho hace algunos meses Georgina en diálogo con Marcelo Polino en Radio Mitre. Y sumó: "Desagradable. Yo estaba embarazada, las cosas que me decía. En mi caso, si no hubiese sido por Carmen Vallejos (la mamá de Selva Alemán) que se quedó conmigo todo el tiempo ese año (porque yo fui llorando al camarín), no hubiese podido trabajar. Me hubiese tenido que ir porque era sumamente desagradable. Yo tenía 27 años".

Georgina Barbarossa, sobre la conducción de La Peña de Morfi

"El programa me encantaba. Pensé que iba a ser un problema menor. Pensé que se iba a solucionar. Lo llamé a Jey y le dije: che, te voy a cuidar el rancho. Le avisé. Porque es lo que corresponde cuando te llaman para reemplazar a alguien", comenzó su descargo la celebridad de TV sobre su reemplazo a Jey Mammón en el ciclo fundado por Gerardo Rozín. Y agregó: "Pensé que iba a ser algo momentáneo. Después, desgraciadamente es un tema muy heavy metal. Y cuando me dijeron de quedarme dije que sí, porque me divierto. Tengo que estudiar un montón".

Barbarossa aseguró que a pesar de la cantidad de horas que dura cada emisión del ciclo de gastronomía y música el tiempo se le pasa muy rápido por la gran cantidad de invitados que tiene.