Se desvaneció Edoardo Bove en Fiorentina vs. Inter: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora Se desvaneció Edoardo Bove en Fiorentina vs. Inter: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora. Cómo está Edoardo Bove tras desvanecerse en el Fiorentina vs. Inter.

01 de diciembre, 2024 | 15.48 Enorme conmoción en el mundo del fútbol: Edoardo Bove, futbolista de Fiorentina, cayó desplomado en el primer tiempo del duelo frente a Inter de Milán por la Serie A. El mediocampista de 22 años fue asistido rápidamente por los médicos presentes en el estadio, luego de que sus compañeros y rivales adviertan la situación. Minutos después fue retirado en ambulancia, por lo que se vivieron momentos de incertidumbre y drama por conocer su estado de salud. Según informó la agencia de noticias italiana ANSA, Bove recuperó la consciencia una vez llegado al hospital y pudo conversar con algunas de las personas que lo rodeaban. Lo acompañaron integrantes del cuerpo médico de la 'Fiore' y también dirigentes del conjunto de Florencia, que seguirán de cerca su evolución. El primer diagnóstico sobre lo sucedido fue que un ataque epiléptico le provocó un paro cardíaco, lo que causó su desvanecimiento en el campo. Quién es Edoardo Bove, el futbolista que se desplomó en el partido entre Inter y Fiorentina El mediocampista italiano nació en mayo del 2002 y comenzó su trayectoria futbolística en la Roma. Su primera convocatoria fue en diciembre del 2020 en un partido de Europa League, aunque debutó oficialmente el 9 de mayo de 2021 en la goleada por 5 a 0 frente al Crotone por la Serie A. En agosto de este año se anunció su préstamo a la Fiorentina por 1.5 millones de euros hasta el final de la temporada. MÁS INFO Serie A De Italia Conmoción en Fiorentina - Inter: se desplomó un jugador y lo suspendieron El trágico antecedente de Davide Astori, el jugador de la Fiorentina que falleció en 2018 En marzo de 2018, la Fiorentina debió comunicar la trágica muerte de Davide Astori, capitán del equipo por aquel entonces y jugador de la Selección de Italia: "La Fiorentina, profundamente dolida, lamenta comunicar que su capitán, Davide Astori, ha fallecido, aquejado por una enfermedad repentina. Por la terrible y delicada situación y sobre todo por respeto a su familia, apelamos a la sensibilidad de todos", publicó el día 4 de ese mes la institución en sus redes sociales. La causa de su fallecimiento fue una cardiomiopatía arritmogénica ventricular, la que provocó que durante la madrugada su corazón se ralentizara significativamente según datos arrojados por la autopsia. Astori falleció en una habitación de hotel mientras estaba en la ciudad de Udine, concentrando con el resto del plantel en la previa de un encuentro frente al Udinese. El 9 de marzo tuvo lugar su velorio, acompañado por una multitud de jugadores, directivos, entrenadores y fanáticos. Giorgio Galanti, exmédico y exasesor deportivo del cuadro florentino, fue condenado en julio de 2024 a un año de prisión acusado de homicidio involuntario, luego de proveerle al futbolista dos certificados de "idónea competencia", sin detectar la patología que causó su muerte. TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN