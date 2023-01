Isabel Macedo explotó en las redes tras las críticas al cuerpo de su hija: "Lleno"

La actriz se pronunció sobre los usuarios que juzgaron el cuerpo de su hija menor y mostró indiferencia ante esos comentarios. Isabel Macedo defendió a Julia con un tierno posteo.

Isabel Macedo mostró su indignación ante los comentarios detractivos hacia el cuerpo de su hija menor en varios de sus posteos de Instagram. La actriz de teatro, cine y televisión dedicó una publicación para contar cómo vive ese tipo de críticas y dar a conocer el amor que siente por la niña.

Muchos usuarios de Instagram hicieron alusión a que la hija menor de Macedo y Juan Manuel Urtubey estaría excedida de peso, lo que causó una reacción inmediata por parte de la artista. "Me parece que tiene que adelgazar” y “No la dejen engordar más” fueron algunos de los comentarios que recibieron los posteos de Isabel en los que se vio a la niña.

La actriz de telenovelas como Botineras, Floricienta y Guapas hizo una nueva publicación con su hija y escribió: "Yo te amo. Para mí, sos perfecta. Hagamos esto: vamos a dejar pasar los comentarios negativos, vamos a hacer de cuenta que no los leímos. Vamos a creer en un mundo mejor, lleno de gente buena, ¿dale? Porque la verdad es que, para mí, nunca el aspecto físico de alguien lo va a definir. Así es como las voy a educar (a mis hijas). No nos tenemos que enojar. Hay cosas que es mejor dejar pasar. ¡Gracias por todos los mensajes lindos! Los amo".

Isabel Macedo sobre su rol en el filme Franklin, historia de un billete

"Este era un superdesafío, totalmente diferente a cualquier cosa que hubiera hecho. Incluso hubo un pedido del director, porque que él la imaginaba rubia, de pelo corto, a todo nivel y me dijo: “¿Querés probarte una peluca?”. Le dije que no, que quería encarnarla como él lo había imaginado y me fui a hacer el color", enunció la actriz en diálogo con Diario Hoy, sobre la construcción de su personaje en el filme protagonizado por Sofía Gala Castiglione, Daniel Aráoz y Germán Palacios.

Macedo se refirió a su escasa trayectoria en cine y reflexionó: "Pienso que tal vez las cosas que me llegaban no me gustaban tanto, pero no porque me hiciera la exigente a nivel actoral, sino porque una siente las cosas que le pueden quedar bien. Es algo muy personal y no me encontraba nunca con un guión que me fascinara; creo que ése es el motivo".