Internas en Telefe: Jey Mammón está "fastidioso" y podría renunciar

Un éxito de Telefe corre peligro. Jey Mammón no estaría cómodo desde su llegada a La Peña de Morfi y evalúa otras posibilidades.

Un exitoso programa de Telefe corre peligro de permanencia en la grilla de programación habitual. Según la información filtrada, su conductor no estaría cómodo desde su llegada y evalúa otras posibilidades.

Desde hace varias semanas que se encendieron las alarmas en el canal de las pelotas por el poco rating que no permite superar ampliamente a El Trece, su competencia más directa. En esta oportunidad, la gerencia está expectante a ver que sucede con Jey Mammon, quien actualmente se hizo cargo del programa La Peña de Morfi desde el fallecimiento de Gerardo Rozín.

Marina Calabró fue la persona que reveló todos los detalles al respecto de esta situación a través del ciclo Lanata Sin Filtro por Radio Mitre. "Él venía siendo un éxito en América TV, aún cuando fuera una medición mucho más baja de la que puede hacer en Telefe, era un éxito y era un programa de él. La Peña de Morfi no es un programa de él y él está sin tener su programa", deslizó.

Sumado a eso, dijo Jey "es una persona muy lúdica, canchero", y "ahora hay momentos en los que se lo ve fastidioso". Esto lo mencionó luego del tenso momento al aire, donde el conductor le llamó la atención a sus compañeros detrás de cámara. "¿Pueden hacer silencio detrás de cámaras?", había dicho.

En el cierre de su tradicional columna de espectáculos, Calabró aseguró que Jey no se encuentra cómodo y dio sus razones. "Me parece que hay un registro de que no es el espacio de lucimiento para él, de hecho se la ve más cómoda a Jesica Cirio que a él y me parece que él es el primero que lo sabe, sostuvo.

El incómodo momento de Jey Mammón en La Peña del Morfi

Jey Mammón vivió un incómodo momento en la Peña de Morfi y tuvo que disimular la situación ante el invitado. A meses de haber debutado como conductor del ciclo de música, el famoso actor aún está aprendiendo a adaptarse al ritmo de trabajo del ciclo, y en la última emisión quedó en evidencia una falta de comunicación.

En la emisión del domingo 11 de septiembre, Mammón recibió al música español, Antonio José, como uno de los principales invitados. Sin embargo, en medio del diálogo vivió un incómodo momento con la producción y tuvo que remontar la entrevista con otras dinámicas, ya que la falta de comunicación hizo que no pudieron cumplir uno de sus pedidos.

La situación se dio cuando el reconocido artista sorprendió a Jey al confesarle que tenía grandes dotes futbolísticos. Por este motivo, el conductor pidió una pelota para que José pudiera mostrar frente a las cámaras su talento. Sin embargo, Mammón se enfrentó a una inesperada respuesta por parte de la producción: no tenían ninguna pelota a mano.