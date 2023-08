Internas en Telefe: el verdadero motivo por el que Flor Peña rechazó reemplazar a Georgina Barbarossa

La famosa actriz se negó a tomar el lugar de la conductora mientras está de licencia y salió a la luz la razón.

Recién estrenada como jurado de Got Talent, Florencia Peña ya recibió otra importante oferta de Telefe y la rechazó por un particular motivo. Sin ir más lejos, la famosa actriz fue convocada para reemplazar a Georgina Barbarossa durante su licencia médica, pero no aceptó la propuesta y estalló la interna.

En los próximos días, Barbarossa se someterá a una operación de rodilla que le requiere varias semanas de rehabilitación. Por este motivo, las autoridades de Telefe empezaron a buscar en reemplazo tanto para A la Barbarossa como para La Peña de Morfi, los dos programas que lleva a cabo. Fue entonces cuando Peña apareció como la opción ideal para tomar las riendas del programa matutino, ya que antes condujo Flor de Equipo en la misma señal y en el mismo horario. Pero ahora trascendió por qué la actriz no tomó esta oferta.

Luego de que se conocieran los detalles de la operación de Barbarossa, desde PrimiciasYa confirmaron cuál es el proyecto que tiene Peña que no le permite tomar las riendas de la conducción. Precisamente, tiene una propuesta internacional que "la tiene muy entusiasmada" y no le permite sumarse más responsabilidades. Se trata de La Isla de las Tentaciones, el famoso reality que conducirá en México.

Según contó Marina Calabró en Lanata sin filtro, el canal tuvo que recurrir a otra organización tras la negativa de Peña. "Georgina va a estar entre dos o tres semanas fuera de aire. Va a dejar el aire de A la Barbarossa el 31 de agosto. Arranca el interinato de Robertito Funes Ugarte que va a hacer la cobertura de Georgina y hay mucha gente indignada. En La Peña de Morfi por ahora me dicen que no la va a reemplazar nadie. Aunque Laura Ubfal hablaba de Nicolás Occhiato", sentenció.

Georgina Barbarossa y Lio Pecoraro se cruzaron al aire y explotaron las internas: "Estoy hablando"

Georgina Barbarossa y Lío Pecoraro protagonizaron un fuerte cruce en pleno vivo de Telefe y se generó un clima tenso en el estudio de TV. La conductora le pidió al periodista que la dejara hablar con vehemencia y el panelista se mostró ofendido por los modos de su compañera.

La exparticipante de Masterchef Celebrity y actriz de tiras como Viudas e Hijos del Rock and Roll y Dulce Amor se pronunciaba sobre su experiencia en el recital de Luis Miguel en el Movistar Arena de Buenos Aires cuando Pecoraro interrumpió su relato para hacer una acotación. Barbarossa no aguantó su ira y le frenó el carro a su panelista con contundencia. A pesar de esa realidad, la conductora no pudo seguir con su descargo sobre el músico mexicano por el sabor amargo que le dejó su cruce con Lío.

Georgina: "Es que está muy sexy! Está para que tenga y guarde".

Lío: "Lo que pasa es que hacía 21...".

G: "Pará que estoy hablando. ¡Estoy hablando! Yo lo fui a ver el viernes y quiero contar. Lo amo. Mueve esa cadera como Sandro que me mata. Lo amo, es una cosa que tengo como desesperación. Y yo lo veía que estaba ahí... ay, me cortaste el mambo. Ahora hablá vos".

L: "Nada que decir".

G: "Bueno, está bien".