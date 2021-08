Inesperado cruce entre la Sole y Ricardo Montaner en La Voz Argentina

El músico criticó una decisión de la voz de Tren del cielo en relación a una batalla de su equipo y ella se defendió con argumentos.

Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner tuvieron un intercambio de opiniones en una de las emisiones de La Voz Argentina por un supuesto mal manejo de la cantante de Arequito ante una de las batallas de su equipo. El argentino-venezolano criticó a la Sole porque, según su punto de vista, había enfrentado a dos artistas con una canción que solo le permitía lucirse a uno de los concursantes.

Los participantes Victoria Rengel y Patricio Mai interpretaron el clásico de los 80, Take On Me, de A-ha y el cantante demostró un rango vocal mucho mayor que el de Rengel en la performance. “Voy a acotar públicamente que hemos sacrificado a Victoria y no me parece justo. Creo que la canción era para él, porque la canción no le permite a ella hacer nada, de hecho en su parte solista se tuvo que ir a otra melodía porque en la original no podría”, expresó Montaner en referencia a la elección del track.

“No siento que sea una batalla justa. Patricio cantó la canción cómoda para él y lo demás vino de adorno”, remató la voz de Me va a extrañar y la Sole no se quedó callada: “Todas las canciones que se eligieron en mi equipo fueron consensuadas con los participantes, acá nadie impuso nada. Quizás sí le quedó bien a él y no a ella"

"Es una pena, porque si hay algo que me gusta es que la batalla esté a la altura de las circunstancias. No le quitemos mérito a Patricio que tiene un rango vocal increíble, pero es cierto, Victoria, que quizás lo tenías que resolver de otra manera, lo habías logrado súper bien y sé que lo podías hacer mejor porque lo escuché”, añadió

Además, la intérprete de El Bahiano dejó en claro que en los ensayos Victoria había lucido mucho más su rango vocal y por eso ella se había quedado tranquila, ya que ambos podían dar su 100%. “Esto es una batalla, se canta una vez, y yo tengo que evaluar por lo de hoy. Entiendo lo que sienten ustedes, pero no veo la injusticia porque lo hemos charlado”, concluyó Pastorutti, que finalmente se quedó con Patricio Mai.

A la antigua

En una reciente entrevista que dio en Cortá por Lozano, la Sole reveló que su esposo tiene algunos pensamientos chapados a la antigua sobre la indumentaria que luce en cada aparición televisiva. “A Jere no le copa nada. Cuando me vio en la publicidad de ‘La Voz’, que tenía un top que no nos avisaban cuándo salía para que nadie saque nada, estaba con un saco azul y una especie de pechera, corpiño. Estaba bastante despechugada”, dijo y remató: “Él estaba en el living y me dijo: ‘¡Ah, bueno!’. Yo ya sabía porque los dos teníamos la tele en el mismo canal: yo en la cocina y él en el living. Yo ni le avisé. Y le dije que a todos les tenía que decir: ‘¡Mirá con quién estoy!’. Y ya está”.