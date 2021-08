La Sole reveló un polémico reclamo de su marido: "Estaba bastante despechugada"

La jurado de La Voz Argentina reconoció que tiene discusiones de pareja por su manera de vestir en el programa de Telefe. Soledad Pastorutti y un conflicto insólito con Jeremías Carlos Audoglio.

La cantante Soledad Pastorutti, quien también es una de las jurado en La Voz Argentina, fue entrevistada por Verónica Lozano y en pleno reportaje reveló un insólito reclamo de su esposo. Jeremías Carlos Audoglio es su marido desde el año 2007 y juntos han tenido a Antonia y Regina, sus dos hijas. Ahora bien, ¿qué fue lo que molestó al hombre? La vestimenta de su esposa en el programa que integra.

"¿A Jere no le copa?", le preguntó Verónica Lozano, a lo que Soledad Pastorutti respondió: "No. A Jere no le copa nada. Cuando me vio en la publicidad de La Voz, que tenía un top… A mí me gusta más eso (NdR: se refirió a otros looks, menos "jugados") que mostrar". Su revelación generó polémica entre los televidentes y las palabras de "La Sole" resonaron en diferentes medios digitales.

A su vez, Pastorutti agregó: "Cuando salió la promoción de La Voz estaba con un saco azul y una especie de pechera, corpiño. Estaba bastante despechugada. Y él estaba en el living y me dijo ‘ah, bueno’. Yo ya sabía porque los dos teníamos la tele en el mismo canal, yo en la cocina y él en el living. Yo ni le avisé, le dije que a todos les tenía que decir ‘mirá con quién estoy’, y ya está".

No pudo evitarlo: el exabrupto de La Sole en La Voz Argentina

En esta nueva instancia de La Voz Argentina, en donde los finalistas se agruparon en dúos para cantar y competir entre ellos, tres participantes se subieron juntos al escenario. Como uno de los concursantes se enfermó de coronavirus, la producción tuvo que reorganizar los equipos y unir a Milagros Sendot, Querubín Ayarde y Hernán Lemos. Así, los tres aspirantes al concurso interpretaron Oración del Remanso, una chacarera que Soledad Pastorutti, La Sole, cantó con el pianista Lito Vitale en 2018.

Los tres jóvenes, pertenecientes al equipo de Lali Espósito, no solo lograron conmover a su mentora, sino también a Pastorutti. “Cuando se junta mucha gente en el escenario tienen el mayor desafío, que son tres voces poniéndose de acuerdo con una canción que es enormemente grande, bellísima. Pero es de esas canciones que si no se las siente, si no se las canta bien, en dos segundos se las manda al tacho, lamentablemente”, comenzó, y soltó un contundente: “¡Qué lindo que es el foklore, la puta que lo parió!”.