Inesperado: Benjamín Vicuña contra una "pelotudez" de Larreta

El actor manifestó su opinión sobre una de las decisiones del Gobierno de la Ciudad.

Benjamín Vicuña se animó a tildar de "pelotudez" una de las decisiones que tomó Larreta. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una prohibición con la que muchos no estuvieron de acuerdo, el actor tomó partido y dejó en evidencia lo que piensa al respecto. Entre risas, el artista se burló de la medida que censura a los docentes.

El novio de Eli Sulichín fue entrevistado por el movil de LAM, donde el preiodista le preguntó si se sentía acosado por la prensa de nuestro país. Benjamín Vicuña expresó: "Naaa, los chicos, chicas, chiques. No se puede decir ahora 'chiques', ¿verdad?¿Te multan? (Risas). qué pelotudez, qué pelotudez". Es tal la indignación que le genera la medida, que el actor perdió el hilo de la conversación luego de manifestar su punto de vista y le preguntó al cronista: "¿Qué me preguntaste?".

Benjamín Vicuña se refirió de esa forma a la censura de Larreta que consiste en la prohibición del lenguaje inclusivo en las aulas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta forma, el actor dejó en evidencia su posición respecto a este tema que generó polémica en el ámbito de las escuelas e instituciones afectadas por la medida.

Fueron varios los docentes que se manifestaron en contra de esta disposición y dictaron sus clases utilizando el lenguaje inclusivo de principio a fin, desafiando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y demostrando su disconformidad. Una docente trans practicó esta forma de enseñanza dentro del aula y siguió comunicándose con sus alumnos usando el lenguaje binario.

Benjamín Vicuña se refirió al posteo de la China Suárez con su hijo

No es secreto para nadie que la relación de Benjamín Vicuña con la China Suárez va de mal en peor. Pero en los últimos días llamó la atención que la actriz subió una foto junto a Beltrán Vicuña Ardohaín y etiquetó en la misma sólo a Pampita. Cuando el cronista de LAM le preguntó sobre ese tema, el artista fue tajante al responder: "No, de eso no hablo, ya no hablo hace mucho rato".

Es evidente que Benjamín Vicuña prefiere mantenerse al margen de todos los temas relacionados a su expareja. El actor dejó en claro que optó por no dar más declaraciones al respecto de la China Suárez y lo mantiene hasta el día de hoy que se incomoda cuando se la mencionan en alguna entrevista.