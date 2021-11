Inesperado anuncio de Emilia Attias sobre su relación con El Turco Naím: "Lo admito"

Emilia Attias dio detalles sobre su relación con El Turco Naím, tras 17 años en pareja y una hija en común.

Emilia Attias y ‘El Turco’ Naím son de las parejas más preferidas dentro del ambiente artístico y televisivo, más allá de conservar un perfil bastante bajo en los medios. En una reciente entrevista, la exestrella de Casi Ángeles dio detalles sobre el estado su relación, que comenzó 17 años atrás.

Emilia y ‘El Turco’ se casaron en 2009 y, años más tarde, tuvieron a su primera hija juntos, llamada Gina, que hoy en día tiene 5 años. En diálogo con Para Ti, Attias rememoró la forma en que se conocieron. “Nos conocimos trabajando, como todos saben, y se dio todo de forma muy espontánea. Siempre salíamos a comer, a veces solos y otras con amigos, y empezamos a conversar mucho y a conectar desde lo intelectual”, comenzó.

“Descubrimos que teníamos los mismos valores y bueno, así nos perdimos en la aventura del amor. La nuestra es una pareja que fluye en total armonía. La verdad es que nosotros estuvimos 12 años solos, en pareja, antes de tener a Gigi, así que hoy estamos como embelesados con la vida familiar y adoramos hacer planes los tres juntos”, reveló.

Aunque ya llevan muchos años juntos, Emilia aseguró que los problemas no son nada comparado con lo bien que funciona su relación en general. “Obvio que, a lo largo de todo este tiempo, hemos tenido que acomodar algunos temas, pero nunca estuvimos desencontrados y creo que eso es clave. No sé si fue amor a primera vista lo nuestro, pero sí admito que hubo química desde el día 1 y creo que eso es muy hermoso porque no sé si todas las relaciones se dan así”.

Emilia Attias habló sobre su deseo de volver a ser mamá con ‘El Turco’ Naím

Acerca de su hija Gina, la actriz contó que es una niña “muy vital, alegre, inteligente, conversadora, extrovertida que tiene un universo interior” que les sorprende a todos. “Piensa y habla de una forma tan profunda y graciosa que siempre nos deja reflexionando. Tiene un magnetismo y un carisma muy particular”, aseguró.

Por último, le preguntaron si volvería a ser madre. “Tal vez también tiene que ver con que es una nena es muy especial: la llevamos a una muestra de arte y lo pasa bárbaro. Cada tanto, vamos al teatro o a ver a alguna banda solos. También pensamos en tener otro hijo, pero más adelante, no ahora”, contestó Emilia Attias.