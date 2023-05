Impresionante revelación de Analía Franchín sobre una cirugía: "Completamente despierta"

La panelista de televisión sorprendió al revelar su experiencia en una operación estética. Analía Franchín contó por qué estuvo despierta durante la intervención.

Analía Franchín sorprendió al revelar el estado en el que se sometió a una intervención quirúrgica con fines estéticos. La panelista del ciclo A la Barbarossa de Telefe opinó sobre la cirugía a la que se sometió Mirtha Legrand, de la cual salió airosa, y recordó su particular anécdota.

"Una cosa es la anestesia general y otra es la sedación. La sedación es una cosa que quedás así como feliz", enunció Franchín y en ese momento su compañera de panel, Nancy Pazos, contó que a ella le gustaba el estado en que la dejaba la anestesia.

Franchín se mostró en las antípodas de Pazos y relató una anécdota que evidenció su reticencia a la anestesia general. "Me he operado las lolas completamente despierta. Le tengo terror a la anestesia. Fue anestesia local, que no sabés lo que duele. Además te tenés que quedar quieta, quieta, no te podés mover. Fueron tres horas y media así, dura. No podía moverme. y sentís todo, que te chorrea la sangre, todo. ¡Pero no me durmieron!", cerró Analía, fiel a su espíritu alocado.

Analía Franchín contra Flor Vigna por sus dichos sobre su sexualidad

"Yo me considero demisexual porque no puedo tener algo sexual con una persona sin que me suceda algo vincular, sin que haya una química linda", comentó Vigna sobre su manera de vincularse en relaciones sexoafectivas. Franchín opinó sobre estas declaraciones en el ciclo de Telefe y señaló: "Lo voy a traducir: es lo que antes se decía 'es una persona romántica, que esperaba conocer a alguien en profundidad y después iban a la cama'. Ahora a todo le quieren poner 28 nombres distintos. ¡Dejame de joder!".

La conductora Georgina Barbarossa también se pronunció sobre los dichos de Vigna y fue tajante: "Ay, chicos, por favor. ¡Dejémonos de joder con todas estas huevadas! ¡Las cosas que le vamos a tener que explicar a los chicos! ¡Dejame de joder!". Y cerró: "Yo no era demisexual. Si me gusta alguien, ¿por qué voy a perder el tiempo? Ahora buscan la palabra en el diccionario, se la aprenden y tienen un título".

Las supersticiones de Analía Franchín

Analía Franchín habló sobre sus obsesiones y sorprendió al revelar algunos de los tocs que padece en su día a día. "Soy supersticiosa. Tengo miles de supersticiones. Pero la más fuerte es que no respiro cuando paso por una casa velatoria y/o cementerio. Es muy complicado cuando tenés que atravesar el cementerio de la Chacarita, que es tan largo. No puedo. ¿Pero saben qué hago? En el auto, pongo el aire acondicionado y anulo el aire que viene de afuera", pronunció Franchín.