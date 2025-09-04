A dos años de la muerte de Silvina Luna, salió a la luz la "mala jugada" que le hizo Eliana Guercio.

A dos años de la muerte de Silvina Luna, una de sus amigas más cercanas reveló la "mala jugada" que Eliana Guercio le hizo con un tema realmente sensible. El dato generó polémica y enojo por parte de los televidentes, y fue Ximena Capristo quien dio detalles de la situación: "Le cagó".

“Eliana era mi amiga, pero le hizo una mala jugada a una amiga mía. Le cagó el novio”, comenzó diciendo Ximena Capristo, y agregó: "Él era famoso, cantante, empresario. Muy conocido. No era el novio de mi amiga, pero estaban empezando a salir”.

Sin decir el nombre de su amiga, que luego confirmaría que se trataba de Silvina Luna, Ximena Capristo continuó: “Ellas dos se pelean y todo queda mal. Nuestra relación ahí también se rompió”. Tras lo narrado, en SQP deslizaron el nombre de la difunta actriz, algo que Capristo terminaría confirmando.

La confirmación de Ximena Capristo: Guercio "le robó el novio" Silvina Luna

“La amiga en cuestión era Silvina Luna. Silvina después recompuso con todo el mundo. Ella siempre fue más buena que yo”, cerró Ximena Capristo. Cabe destacar que lo acontecido ocurrió antes de que Eliana Guercio iniciase un romance con Sergio "Chiquito" Romero, su actual esposo.