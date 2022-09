Impensada confesión de Mariano Martínez sobre su relación con Lali: "Para siempre"

El reconocido actor rememoró su relación con la famosa cantante y habló de la grandes proyecciones que tenía en pareja junto a ella.

Mariano Martínez volvió a hablar de Lali Espósito e hizo una fuerte confesión sobre las expectativas que tenía sobre la relación. El actor reflexionó sobre el polémico vínculo que mantuvo con la reconocida cantante y aseguró que siempre pensó que el noviazgo duraría más y que incluso podrían proyectarse como pareja.

En una reciente entrevista que brindó con Dante Gebel en La Divina Noche de Dante, ciclo emitido por El Nueve, Martínez habló de su polémico noviazgo con Lali, el cual aún resuena entre la farándula. En ese sentido, el artista develó detalles desconocidos sobre su relación con Espósito y aseguró que él "creyó que iba a ser para siempre".

"Con ella realmente creía que era para toda la vida. Siempre creí que todas las parejas que tuve eran para siempre. Realmente me enamoré", reveló Mariano Martínez muy serio sobre el tema. Además aseguró que "jamás fue de picotear en el trabajo porque sí".

En ese sentido, el actor habló con más profundidad sobre el tema y especificó: "Creo que siempre fui así porque estaba en búsqueda de algo que me faltó de chico". "Lo que pasa es que para poder lograr ese 'para siempre', esas situaciones no te ayudan mucho porque siempre terminás autoboicoteándote", confesó.

Mariano Martínez filtró un video romántico junto a Lali Espósito

Lali Espósito y Mariano Martínez no terminaron su relación en buenos términos. La cantante habló al respecto en reiteradas ocasiones, dejando en claro que no le había quedado un buen recuerdo de su vínculo. Ahora, seis años después de su ruptura, Mariano sorprendió a Lali con un extraño posteo en sus redes sociales.

Cabe destacar que durante estos últimos años, Martínez fue objeto de burlas en Internet en varios momentos por las particulares fotos y videos que publica. Esta no fue la excepción: sin contexto alguno, el actor publicó un recuerdo de sus escenas románticas con Lali en Esperanza Mía, novela en la que trabajaron juntos.

"En la novela Esperanza Mía, que protagonizamos con @lalioficial donde me tocó también hacer este tema", posteó Martínez junto con el video. Aunque etiquetó a Lali, la cantante ignoró el posteo y no le comentó nada. La publicación se llenó de comentarios de críticas por parte de los fanáticos de Espósito, especialmente porque al momento de su ruptura el actor se había referido a la cantante como "una nefasta".

"Gracioso, pero no gracioso de risa... gracioso de raro", comentó una usuaria, haciendo referencia a un meme de TikTok. "Yo acá, esperando el drama que se va a armar", adelantó otra seguidora. Por otro lado, otros internautas le dejaron comentarios de cariño, como "esta novela fue lo más, los dos son unos genios", "hermosa novela" y "no me canso nunca de mirar esa novela".