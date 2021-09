Hernán Drago agredió a Guido Kaczka en vivo: "Sacá la mano"

El modelo Hernán Drago se cansó del "cargoseo" del conductor de Bienvenidos a Bordo y le "aplicó un correctivo".

Se vivió un momento de máxima tensión entre Guido Kaczka y Hernán Drago, al aire de Bienvenidos a bordo (El Trece) luego de que el modelo se cansara del cargoseo continuo del conductor y decidiese aplicarle "un correctivo", muy enojado. "Me hizo doler", sostuvo Guido, en vivo.

Suelto de mano, Guido tomó una cadena que Drago llevaba en su pantalón, dispuesto a sacársela o a indagar hasta dónde llegaba. Incómodo, el modelo sentenció: "No, no, no". Insistente, Kaczka trató al modelo de mascota por la cadena que llevaba encima: "¿Por qué?, ¿no te puedo llevar?".

Separándolo con una mano firme, Drago sostuvo: "Sacá la mano". Acto seguido, le pegó una bofetada a la mano del conductor y sentenció: "No me podés agarrar así". "¿Pero si vos tenés correa?", bromeó Kaczka.

Harto de las bromas, Drago le siguió el juego y le pellizco el cuello del traje al conductor de Bienvenidos a bordo, provocando una insólita reacción al aire. "Me hizo doler", lanzó Guido, mirando a cámara, y dando paso a que inicie el próximo juego de su programa de entretenimientos.

Denunciaron a Guido Kaczka por estafa en Los 8 Escalones: "Está todo armado"

Guido Kaczka, conductor del programa Los 8 Escalones, fue acusado de engañar a sus televidentes con un supuesto armado del programa. Las imágenes que demostrarían el arreglo detrás del exitoso programa de El Trece.

El conductor de Intrusos, Rodrigo Lussich, mostró en pantalla las imágenes del momento en que la supuesta "trampa" quedó al descubierto explicó: “Tuvo mucha repercusión en las redes y no termina de cerrarse cuando da la explicación. La participante estaba por ganar 3 millones de pesos, que ganó, y la saluda la familia pero cuando el hermano la saluda el cheque ya estaba en el taller del hermano”.

En el video corresponde al día en que Ana Laura Parlante ganó 3 millones de pesos. Allí aparece su hermano en una especie de fábrica, mientras le envía un saludo alentador. De fondo, justo detrás de él, se podía ver el premio escondido: un cartel violeta gigante, con el número 3 millones escrito en letras blancas. Es exactamente el mismo que recibió la mujer. “Ella no había ganado los 3 millones de pesos pero el hermano tenía la gigantografía simbólica en el taller. Aquí, el hermano le dice ‘ojalá ganes 3 millones’ ¡pero ya estaban ahí!”, prosiguió el periodista, y todos empezaron a sacar posibles conclusiones de lo ocurrido.

Una de las panelistas opinó que podría ser un error de edición “porque sino serían actores de Hollywood”, ya que cuando la mujer ganó el premio, se le quebraba la voz y parecía genuinamente muy emocionada. Si esta teoría es cierta, lo que podría haber pasado es que el editor filmó esa escena después de que la mujer ganó el premio porque por algún motivo, no pudo hacerse antes.