Gustavo Mendez le respondió picante a Wanda Nara.

Gustavo Méndez decidió responderle este miércoles 14 de enero a Wanda Nara, luego de que la conductora de MasterChef Celebrity lo amenazara de llevarlo a la Justicia. "Me voy a encargar de denunciarlo por utilizar a mis hijos y por el acoso constante hacia mi persona. Ojalá junte dinero, lo que gane yo lo voy a donar proque no quiero nada de este tipo", fue lo que expuso en su cuenta oficial de X.

"Que raro que el papá de las nenas, que es tu amiguito, no te pida que dejes de exponer a sus hijas", cerró ella, haciendo énfasis en el aparente vínculo entre el trabajador de prensa y Mauro Icardi, su expareja. Horas después, el periodista recogió con el guante las acusaciones y tuvo su réplica.

El tuit de Wanda Nara en alusión a Gustavo Méndez

¿Qué le dijo Gustavo Méndez a Wanda Nara?

En su programa La Posta del espectáculo, que se emite por TV Pública Streams, leyó una extensa carta dirigada a "Wanda Solange Nara", a quien acusa primeramente de haber tenido "retenida a tus hijas durante once horas en el Chateau Libertador", episodio en el cual "tuvo que intervenir la policía para que el padre se las llevara, tal como había decidido el juez Hagopian".

"Vos misma filtraste todo lo del Wandagate en octubre de 2021 generando odio mediático y sistemático hacia una persona que es María Eugenia 'China' Suárez Riveiro hasta el día de hoy. Jamás opiné de tus hijas, sí leímos expedientes de tu litigio judicial. Vos misma y tu exabogado, detenido por estafas, filtraban videos a periodistas donde estaban tus propias hijas como protagonistas de un conflicto entre mayores. Videos que jamás compartí. Vos misma filtraste chat con tu ex, padre de tus hijas. ¿Te acordás lo de la hamburguesa?, ¿eso no lo leen tus hijos?", apuntó.

Tras ello, le señaló: "Tu amiga reclutaba a twiteras y armaban grupos de Whatsapp para atacar a personas que estuvieran a favor de 'La China' o que, simplemente, Wanda no los quería. Y yo fui una de las personas marcadas, víctimas de acoso digital". Luego, reflexionó: "Cuando hacés las cosas bien, te llaman; te amenazan; te critican; te quieren callar. Eso es periodismo".

"Cuando sos amigo o recibís sobre, eso es que sos relacionista público. Héctor Ricardo García dijo esa frase, googlealo, dudo que lo conozcas porque ni escribir sabés. ¿Así o más específico?", sentenció.