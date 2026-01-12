Wanda Nara estalló contra un periodista y lo destrozó: "Voy a denunciarlo"

Cansada de las especulaciones sobre su vida privada, la conductora de MasterChef Celebrity, Wanda Nara, utilizó su cuenta de X para lanzar una advertencia letal contra el periodista Gustavo Méndez, a quien acusó de hostigamiento y de involucrar a sus hijos menores de edad en sus informes.

El conflicto escaló luego de que el panelista de Moria Casán difundiera rumores sobre un supuesto video "polémico" de la mediática y su vínculo con Mauro Icardi. Ante esto, Wanda no se guardó nada y anunció que llevará el tema a la Justicia: "Me voy a encargar de denunciarlo por utilizar a mis hijos y por el acoso constante hacia mi persona".

En su descargo, la empresaria aprovechó para golpear por elevación a su exmarido, sugiriendo que el periodista recibe información directa del futbolista. "Qué raro que el papá de las nenas, que es tu amigo, no te pida que dejes de exponer a sus hijas", disparó con ironía.

Además, cuando un usuario intentó chicanearla con supuestos embargos, Wanda sacó a la luz los trapos sucios de la economía familiar y expuso la falta de pago de Icardi. "Solo tengo mi casa de la isla embargada el 50%, correspondiente a mi ex por deuda de alimentos. Yo no tengo deuda porque justamente pago y me ocupo hasta de lo que otros deben", aclaró, y remató con una frase lapidaria: "Nada más bajo que deber alimentos".

Qué haría con el dinero

Wanda aseguró que no le interesa el dinero del periodista, pero que avanzará legalmente para ponerle un freno. "Ojalá junte dinero; lo que gane lo voy a donar porque no quiero nada de este tipo", afirmó. También describió la conducta de Méndez como una "obsesión peligrosa" y advirtió: "Por mis hijos no se imaginan de lo que soy capaz".