Guillermo Andino habló de su vida privada y sorprendió a todos: "Hay que respetarlo"

Guillermo Andino realizó una declaración sorpresiva vinculada a su vida privada. El testimonio del conductor que trabaja en A24.

Guillermo Andino es un conductor de televisión que tiene 55 años y actualmente trabaja en el noticiero matutino de A24. El periodista se convirtió en tendencia en el mundo de la farándula por una situación vinculada a su vida privada y tomó la decisión de romper el silencio para realizar una importante declaración.

En la emisión de LAM del 4 de octubre por América TV, Ángel De Brito expuso al aire un audio que le envió Guillermo Andino. El conductor de Andino y las noticias por A24 era uno de los testimonios más buscados después de que volviera a salir a la luz la separación con Karin Cohen de hace casi 20 años.

"Es lógico y tiene que ver con la sensibilidad de las personas cuando un noviazgo o una relación de pareja se termina te genere tristeza, sin sabores, desazón, un montón de sentimientos que te pasan", expresó Andino. En la última parte del audio que reprodujo De Brito en vivo, Andino concluyó: "Cada uno, hablo en general, lo supera como puede y con sus propios tiempos. Y eso hay que respetarlo".

Su aparición para hablar de este tema surgió a raíz de la entrevista que brindó Karin Cohen a Infobae. "Qué sé yo, tenía 28 años y era mi compañero en ese momento. Era como todo muy normal. No es que se pensó, se fabricó. Sí se sufrió después, todo. Pero en verdad, nada de qué arrepentirse ni mucho menos. Aprendí que eso era lo que tenía que aprender", dijo. Sumado a eso, Cohen fue interceptada por el móvil de LAM y se mostró muy enojada por las reiteradas preguntas vinculadas a su separación: "Perdón ¿atrasa 20 años esta nota y no me di cuenta? ¿Entré en el túnel del tiempo? No me arrepiento de hablarlo, es mi vida, las cosas que son parte de mi vida las asumo. Una cosa es en el contexto de una entrevista".

El romance vintage de Caramelito Carrizo y Guillermo Andino: por qué se separaron

Los romances entre integrantes de la farándula son algo bastante usual, pese a que algunas relaciones no sean del todo esperadas. Así como muchos fueron y son muy populares entre el público, otros pueden haber pasado desapercibido o haber quedado en el olvido por los años que pasaron. En los últimos días, se supo que Caramelito Carrizo y Coco Sily empezaron un romance, pero para la exanimadora infantil no es la primera vez que está en pareja con alguien de la farándula.

Antes de conocer a Damián Giorgiutti, con quien estuvo casada durante 25 años y tuvo dos hijos, Caramelito fue la protagonista de un fogoso romance con Guillermo Andino. El flechazo se produjo alrededor de 1997, momento de explosión de popularidad para Carrizo, que venía de una fuerte exposición mediática por haber formado parte de la tribuna en el programa de Nicolás Repetto. En ese mismo momento también se lanzaba con su primer programa infantil.

Por su parte, Andino ya era un reconocido periodista y era sin dudas uno de los galanes más buscados del momento. Pese a que el romance duró más de un año, la pareja se terminó separando y ambos conocieron a sus respectivas parejas. El periodista empezó a salir con Carolina Prat -con quien tuvo tres hijos y sigue casado- y Caramelito con Giorgiutti, padre de sus dos hijos y de quien se separó hace un año.