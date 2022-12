Guido Kaczka se quedó mudo tras la decisión de un participante en Los 8 Escalones

Un participante de Los 8 Escalones del Millón tomó una decisión nunca antes vista en el programa.

Darío, un participante de Los 8 Escalones del Millón (El Trece), tomó una inesperada decisión: renunció a la posibilidad de ganar 3 millones de pesos. Esto tomó completamente por sorpresa a Guido Kaczka, ya que nunca antes en la historia del programa había sucedido algo así.

Si bien esta no es la primera vez que un participante decide no tomar la posibilidad de incrementar su dinero, nunca antes nadie lo había hecho en la mitad del programa. Mientras estaba jugando, Darío explicó los motivos por los que quería tomar esa decisión.

“Suben Hernán, Leticia, Marcos, Natalie, Beatriz y Darío al escalón número 7. Melina Petriela, nuestra invitada en Los 8 Escalones del Millón. Está Juan, que es arquitecto, trabaja de mantenimiento en un hospital, es docente en un colegio secundario, y también docente en la Universidad de Buenos Aires”, relató Guido mientras presentaba a los concursantes.

Y agregó que Diego, otro de los participantes, era fletero y quería ganar el millón sería para ayudar a su hermano, quien necesita pagarse un tratamiento de salud mental. "Son muy costosos. Estoy dando una mano ahí y en un club, donde yo juego a la pelota con chiquitos, dando también una mano ahí”, relató el participante.

Varios participantes eligieron a Diego para que subiera al escalón y tuviese la chance de ganar, y cuando le tocó hablar a Darío, tomó una inesperada decisión. “Guido, ¿te hago una pregunta? ¿Yo puedo bajar y que suban ellos, se puede aplicar esa modalidad o ya no?”, quiso saber el participante.

“Sí, claro, eso está dentro de las chances, pero nunca nadie hizo una cosa así”, le contestó Kaczka. “Lo que pasa es que mi sueño era jugar un programa solo, gané, no me quería perder el segundo millón, pero la verdad que yo ya me siento feliz de haber participado”, explicó el jugador.

Guido le explicó que si hacía eso, perdía toda posibilidad de jugar por los 3 millones, pero al hombre no le importó. “Por primera vez en Los 8 Escalones del Millón, si vos bajás, yo puedo, recién ahí, decir que suban ellos”, advirtió Kaczka. Una vez que Darío confirmó su decisión, el conductor anunció: “¡Suben entonces Diego y Juan al escalón número 7! Esto nunca pasó, Darío se queda con sus dos millones”.

Un participante de Los 8 Escalones conmovió a todos con su historia

Gregorio, un estilista de belleza e imagen oriundo de Florencio Varela, se presentó a Los 8 Escalones del Millón y contó que necesitaba ganar el premio para acondicionar su casa, ya que en 2017 se cayó el techo de su hogar y sufrió varias afecciones físicas. "Venía bajando algo del techo, de la terraza, y bueno, pisé mal y fue terrible. Tuve una fractura expuesta de fémur y otra en la rodilla. Ahora tengo un calzado adaptado porque me quedó una pierna más corta. Estuve dos años sin caminar, con intervalos", recordó el jugador.