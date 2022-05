Guido Kaczka cruzó a una participante de Los 8 Escalones: "Por favor, no"

Guido Kaczka lanzó un fuerte dardo contra una participante de Los 8 Escalones. El picante comentario que hizo el conductor en el programa de El Trece.

Guido Kaczka protagonizó una situación sumamente tensa en Los 8 Escalones del Millón. En una picante ida y vuelta que tuvo durante el programa de entretenimiento, el conductor de El Trece cruzó a una participante con un tajante comentario y hubo un momento incómodo en el estudio.

En la transmisión del programa que tuvo lugar el pasado viernes 20 de mayo, y en el marco del ciclo en el que participan niños que están en compañía de familiares adultos, Guido decidió comenzar con Bautista. "Cuando recién entrábamos, me diste esto... es el escudo de tu club. ¿Dónde queda?", preguntó al mismo tiempo que mostraba un llavero del club.

"En Merlo", respondió el niño. "¿Y se llama?", indagó el conductor. "El Rayo", señaló Bautista. Luego de tener una charla sobre el club y la posición en la que juega el pequeño, la madre intervino y expresó: "Guido, le mandamos un saludo a la banda de El Rayo porque sino nos matan". Por su parte, y tras un dato que le pasó la producción, Kaczka trató de consultarle sobre su violento accionar a la hora de ver los partidos de su hijo: "¿Y vos los vas a ver a él? Y a veces te enojás y gritás... ¿le decís malas palabras al árbitro?".

"Sí, sí, le dije, ja", manifestó Flavia, entre risas. De todas formas, para Guido Kaczka no fue gracioso y la cruzó: "Ay, ¡por favor! No, no, no...". "A veces se pone picante", le aclaró la mujer. Y el presentador de Los 8 Escalones le preguntó: "Ah, ¿sí? ¿Y discuten entre ustedes?". "No, nos quejamos cuando hay injusticias", le aclaró ella.

Guido Kaczka, conductor de Los 8 Escalones, le hizo un picante comentario a una participante.

Antes de continuar con el juego, el conductor volvió a lanzar una fuerte crítica contra la madre del niño, a quien trató de exponerla en pleno programa: "En general, gritan las injusticias cuando es para el equipo de ustedes. ¿Y cuando son injusticias para el otro equipo?". "Nos quedamos callados, ja", reconoció la mujer. "Pero Flavia...", le devolvió Guido, que segundos después puso nuevamente el foco en el ciclo de entretenimiento.

Un participante de Los 8 Escalones se negó a responderle a Guido Kaczka

Durante la transmisión del pasado miércoles 18 de mayo, Guido presentó a un hombre y le hizo una serie de consultas: "Pablo Bustamente Figueroa, ¿a qué te dedicás?". "Soy abogado, Guido", le respondió, con seguridad. "¿Abogado penalista o de familia?", indagó el conductor del ciclo televisivo. Y el concursante le marcó: "No, generalista, te diría".

Con absoluta sorpresa, el conductor de Los 8 Escalones volvió a preguntarle: "¿Qué quiere decir? Todo lo que venga..". "No, que se ha definido más por lo que no hacemos y por lo que han necesitado los clientes a través del tiempo", le aclaró Pablo, que se tomó un tiempo para explicar. En tanto, profundizó: "No hago derecho penal violento, tributario, no hago temas de familia, donde lo que está en juego son los vínculos y no cuestiones patrimoniales. Hay cosas que no se resuelven en Tribunales".

"Todos los temas que no están en una serie, por ejemplo, ja", bromeó Kaczka. Y rápidamente, el participante señaló por qué decidió dedicarse a dichas áreas de la abogacía: "Claro, cuando no hay dinero de por medio todo es más fácil. Hago todo lo que sea civil, comercial y laboral, principalmente".

Una vez más, el presentador televisivo tomó la palabra y le consultó qué haría si ganara el millón de pesos. "Creo que haría un viaje en familia. Mi hija menor tiene la ilusión de conocer las auroras boreales", explicó. Finalmente, y luego de un extenso ida y vuelta, Guido le consultó: "Te hago una pregunta. ¿Esto se puede decir o no? En el cuestionario que te habilita para jugar en Los 8 Escalones, ¿cómo te fue? Si querés me lo decís o si querés, no". "Yo preferiría reservarme esa información", contestó Pablo, con el ceño fruncido y bastante incomodidad.