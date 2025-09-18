Gravísimo: en TN dijeron que el Gobierno hizo todo para "modificar voluntades" de los diputados.

El Gobierno de Javier Milei sufrió no uno, sino dos grandeses reveses este miércoles 17 de septiembre. La Cámara de Diputados trató los vetos del Presidente tanto a la Ley de Emergencia Pediátrica y Residencias como a la Ley de Financiamiento Universitario, decidiendo por amplísima mayoría darle seguimiento en Senadores, por lo que de aprobarse en la Cámara Alta ambas tendrán curso efectivo y no podrán someterse a una nueva derogación.

Una enorme cantidad de medios cubrieron la trascendental jornada: desde aquellos afines a la gestión de La Libertad Avanza hasta los principales detractores, cada uno con su particular mirada sobre los hechos. Esto incluyó a TN, donde ni bien terminó Martín Menem de anunciar el resultado, tuvo lugar una frase que dio bastante que hablar en las redes sociales.

¿Qué dijeron en TN tras la votación en Diputados?

Concluido el sufragio de los representantes en la Cámara Baja, uno de los periodistas que estaba en el panel soltó una frase cargada de polémica: "El gobierno hizo todo hasta último minuto para tratar de modificar algunas voluntades". En las redes sociales esto no pasó desapercibido y relacionaron esto con la posibilidad de coimas, un fantasma frecuente entre los pasillos del histórico establecimiento.

La Cámara de Diputados le dio dos reveses contundentes al Gobierno de Milei.

Lo cierto es que la Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por 174 votos afirmativos, contra 67 negativos y dos únicas abstenciones. Por otra parte, la Ley de Emergencia Pediátrica y Residencias (también denominada "Ley Garrahan") también fue un rotundo éxito: 181 dieron el sí, mientras que 60 se opusieron y hubo una única abstención. Por ambas medidas, aunque principalmente por la primera, festejaron por todo lo alto los miles y miles de estudiantes que se agolparon frente al Congreso (así como en diversos puntos del interior del país), a la espera de lo que determinasen sus representantes.