Feinmann explotó en vivo tras la votación en Diputados: "Patético"

Feinmann explotó tras la votación en diputados y señaló a "los más grandes responsables".

Este miércoles 17 de septiembre, el Gobierno de Javier Milei sufrió no uno, sino dos duros reveses. La Cámara de Diputados, reunida en sesión extraordinaria, le bajó el pulgar a los vetos del jefe de estado tanto a la Ley de Emergencia Pediátrica y Residencias como a la Ley de Financiamiento Universitario.

Una vez concluida la jornada, que estuvo acompañada de una nueva marcha federal por parte de los estudiantes, Eduardo Feinmann se mostró sumamente molesto y le apuntó a quien, para él, son los dos "más grandes responsables": Martín y Lule Menem.

La Cámara de Diputados habló: rotundo triunfo para las leyes vetadas por Milei.

¿Qué dijo Feinmann tras la votación en Diputados?

"Me da la sensación que, otra vez, los Menem son los grandes responsables de este momento político de la República Argentina", expresó el reconocido trabajador de prensa mientras conducía la cobertura de A24. "De este momento que le hacen vivir al Presidente", remarcó al respecto, enfatizando además que "Lule y Martín Menem viven desde abril para acá, perjudicando al Presidente de al República".

En esa misma línea, criticó a Martín Menem en lo que consideró "la derrota de hoy", al mencionar que estaba "casi escondiéndose". "Patético, la verdad fue realmente patético", calificó el accionar del Presidente de la Cámara de Diputados. Luego de que su compañero en el panel mencione que son susceptibles, disparó: "Que se enojen".

Luego de la apabullante aprobación en Diputados a la marcha atrás del veto, todo se definirá ahora en Senadores: si en la Cámara Alta coinciden con la voluntad de la baja, tanto la Ley de Emergencia Pediátrica y Residencias como la Ley de Financiamiento Universitario quedarán aprobadas, sin opción para Milei de utilizar su poder de veto, el cual ha empleado ya en nueve ocasiones desde que asumió (y en todas ellas, fueron totales).