Gravísima acusación contra Marcela Feudale: "Vivió de la caca"

En las últimas horas, dispararon una durísima acusación contra Marcela Feudale, que volverá a la televisión con Marcelo Tinelli en Canta Conmigo Ahora.

En las últimas horas, Marcela Feudale recibió una durísima acusación por parte de una periodista con quien está enfrentada desde hace tiempo. "Vivió de la caca y de la mierda todo el tiempo", disparó la periodista contra la histórica integrante de Videomatch.

Marcela Feudale y Mariana Brey están enfrentadas desde hace algunos meses y lejos de tomarlo con calma, cada vez que se cruzan se sacan chispas. El choque del lunes en Argenzuela no fue la excepción: la panelista del ciclo que conduce Jorge Rial hizo una pregunta cargada de ironía que irritó a la locutora. "Mientras vos estuviste con Marcelo, fue un éxito. Lo dejaste solo el año pasado y le fue mal. Y ahora que volvés, si explota el rating, ¿podemos decir que es gracias a vos?".

"Para mí sí. Para mí fue mi ausencia que hizo que Marcelo fracasara", respondió Feudale en el mismo tono irónico, antes de acusar a Brey de que le gustaba "el barro, la caca". Pero el cruce no quedó ahí, ya que pese a que la panelista de Argenzuela no quiso ahondar en el momento, aprovechó su lugar en Socios del espectáculo para este martes mandarle un mensaje muy picante a "La Enana".

"Qué bárbaro esta Feudale, que se le olvidó que hizo Infama durante años y que vivió de la caca y de la mierda todo el tiempo, todos los días, de lunes a viernes", aseguró durísima la panelista del ciclo de El Trece. Pero no se quedó con eso solo, porque siguió: "O pará, ¿solo es historiadora y locutora? Todos somos todos".

De todos modos, la periodista cerró sus comentarios intentando bajarle el tono a la polémica. "Igual creo que lo hizo con humor, pero yo le respondo fuerte por las dudas... Lo dijo con humor, no fue para tanto, estoy exagerando Feudale", concluyó Mariana Brey en un nueva capítulo de su enfrentamiento con Marcela Feudale.

La inesperada revelación de Feudale sobre su relación con Tinelli

"¿Fuiste amiga de Tinelli?", indagó Andy Kusnetzoff hace unos días en PH Podemos Hablar cuando tuvo a Marcela Feudale como invitada. Feudale fingió una relación que no existe y aclaró: "No fui amiga de Tinelli. Creo que fui amiga de Paula (Robles). Le tengo un profundo respeto a Marcelo pero no somos amigos. No tengo amigos en el medio, no soy de salir a comer con la gente. Me acostumbré a estar más bien sola. Soy una persona que disfruta de su soledad".