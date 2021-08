Grave denuncia de Nicole Neumann vs. "Poroto" Cubero: "Es insufrible"

Nicole Neumann destrozó a Fabián "Poroto" Cubero, con quien tuvo tres hijas. La grave denuncia que lanzó la modelo contra el ex jugador de Vélez.

La rubia no anduvo con vueltas...

La rubia no anduvo con vueltas...

La disputa personal entre Nicole Neumann y Fabián Cubero luego de la separación continúa, por lo que ahora fue la modelo la que disparó contra el ex futbolista de Vélez, quien es su exesposo y padre de sus hijas Indiana (12 años), Allegra (10) y Sienna (7). "Es un rata", fue una de las frases más fuertes que lanzó ella.

Luego de que la Justicia fallara a favor del exmediocampista en la causa que ella le inició en 2019, Neumann explotó cuando fue a retirar a sus hijas al departamento de su exmarido para irse con ellas al Sur y no le quisieron informar dónde estaban las nenas.

Entonces, en Implacables (El Nueve) la panelista Naiara Vecchio detalló cómo está la complicada situación entre ambos en la actualidad: “Hace poco se conocieron las familias de José Manuel Urcera, su novio, con la de ella. Esto viene a cuento porque Nicole quería intercambiar ese fin de semana con Cubero y él no quiso. Le reclama que le está pidiendo la mitad de los muebles y dijo que es un rata porque mientras le pide eso se compró una camioneta nueva”.

La furia de Nicole Neumann vs. Fabián Cubero

Este inconveniente serio entre ambos salió a la luz cuando ella dialogó en vivo en el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM, El Trece) y se descargó contra él en la conversación con la panelista Yanina Latorre: "No me ganó ningún juicio, yo tenía el permiso del juez (para viajar). Él es el que duplicó los documentos para llevarlas a México en ´Año Nuevo´ en plena pandemia, que México estaba para atrás, y yo le pedí que no".

"Ahora el rata me reclama la mitad de los muebles con la venta de la casa, y no me quiso cambiar una semana para que (las hijas) vinieran conmigo y con la familia de ´Manu´ a esquiar”, reveló Nicole hace pocos días.

"Dice que no puede pagar más el colegio y se compró una camioneta último modelo... Pensé que con la venta de la casa se iba a calmar, pero siempre inventa algo el insufrible para perseguirme", sentenció Neumann muy enojada, aunque todavía no hubo una respuesta oficial de parte de "Poroto", quien ahora sale con Micaela Viciconte, ex Combate (El Nueve).

Por qué se pelean Nicole Neumann y Fabián Cubero

De acuerdo con LAM, las viejas diferencias crecieron aún más cuando la modelo fue a Miami (Estados Unidos) para celebrar su cumpleaños número 40 junto con las hijas de ambos, a lo que él se opuso porque consideró que era de alto riesgo en un momento muy complicado por el COVID-19.

Sin embargo, ella lo asumió como una "pasada de factura", de cualquier manera se tomó el avión con las nenas y a partir de ahí no hubo retorno, por lo que este reclamo del exjugador por el hogar que compartían se suma a otros problemas anteriores.