Grave denuncia de Edith Hermida contra Pampita: “Me pedí el día"

La panelista arremetió contra la modelo por una mala experiencia que tuvo en su programa. Edith Hermida se expresó al respecto en LAM.

Edith Hermida hizo un fuerte reclamo al programa de Pampita y explotó en vivo. La panelista de Bendita se mostró algo enojada con los directivos del ciclo que la modelo conduce por NET TV, cuando aludió a la gran cantidad de tiempo que la habrían hecho esperar cuando fue como entrevistada.

“Fui una vez al programa de Pampita. Me pedí el día en la radio porque yo soy cholula, la quería conocer, y estuve cuatro horas esperando para salir al aire. Pero bueno, la conocí. Es hermosa Pampita. Empezaron tarde las grabaciones. Ese día estaba Esmeralda Mitre y se enojó. Pero yo soy cholula, estaba ahí chusmeando. Me encantaba igual", reveló Hermida, en Los Ángeles de la Mañana.

Edith continuó con su discurso e informó el motivo por el que se había retrasado: “Estuve esperando cuatro horas porque estaban haciendo una grabación. En ese momento, ella estaba de novia con Pico Mónaco".

Edith Hermida, en el medio de Beto Casella y Yanina Latorre

Después de que Edith Hermida lanzara algunos dardos contra Susana Giménez por sus dichos sobre la vacunación, Yanina Latorre la cruzó y Casella le respondió. “A las 'angelitas' las respeto intelectualmente, pero hay una que no. La señora Latorre metió unos bocadillos. Vos, querida, que has tratado de mal co... a una, que has tratado de conch... seca a otra, que has dicho las peores barbaridades, sobre todo, de mujeres, sos la menos indicada para opinar”, expresó el presentador.

Como era de esperarse, la angelita no se calló y le respondió: “El rey del videíto editado me hace callar a mí. Mi amor, hablate a vos mismo, Betito. La obsesión que manejás ya me divierte. Amo sacarte de quicio, amo que me detestes, amo tu machismo. ‘mejor callate’, vos qué estás haciendo conmigo, le estás hablando a una mujer. Que hable de los maridos y de los cuernos, me la dejás picando. Y te voy a decir algo, malcogida no dije nunca, concha seca lo digo todo el tiempo porque laburo de eso en mis redes sociales para enseñarles a las mujeres a hidratarse la vagina”.

“Y sí opiné de que Edith Hermida dice que Susana es una bruta peligrosa, acá dijimos todos que no estábamos de acuerdo, pero a vos te saco yo. Evidentemente gozas viéndome llorar. Te grafica como tipo. Te mando un beso grande Beto Casella”, cerró la esposa de Diego Latorre.