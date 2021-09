Grave denuncia contra Barbi Silenzi tras ser eliminada de ShowMatch: "No daba"

Quique Pérez pasó por Intrusos y disparó con todo contra Barby Silenzi, recientemente eliminada en La Academia de Showmatch.

El excoach de Barby Silenzi y Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk en La Academia de Showmatch disparó con dureza contra la bailarina después de que la pareja quedara eliminada del popular certamen. Quique Pérez renunció a su puesto hace unos días y ahora, tras la salida de la polémica pareja del programa conducido por Marcelo Tinelli, reveló algunas internas sobre qué lo llevó a dejar Showmatch.

Quique Pérez pasó por Intrusos, donde reveló los motivos que lo llevaron a tomar la difícil decisión de renunciar a ser el coach de Barby Silenzi y el Polaco en La Academia de Showmatch. "Yo tengo una relación más amigable y mucho más personal con el Polaco. No con ella", comenzó picante el coreógrafo. "Con el Pola nos conocemos desde el 2012, con Cristian U. De ahí hablamos un par de veces, hasta que nos juntamos en 2016, que Barby fue su bailarina. Después de pasar un año entero, llegar a la final, empezamos a tener una relación. Pero con Barby no tenía amistad", siguió explicando el coach.

En tren de confesiones, Quique Pérez aseguró que los problemas comenzaron con ciertas actitudes que Barby Silenzi fue tomando, como los celos que le dieron cuando Celeste Muriega la tuvo que reemplazar. "Es más, por esta situación de los celos, de Celeste, o de otras cosas, nos pusimos a discutir feo. El Pola saltó por ella...", detalló el coreógrafo. De la misma manera, Pérez detalló por qué se daban estas discusiones: "Por todo esto que le planteaba a Barby de que no daba una opinión positiva, que iba a los ensayos con cara de culo y se quedaba sin aportar nada".

"O que llevaba a la nena y andaba por ahí cuando estaban ensayando. Era difícil todo eso. Era una situación incómoda", sumó el coach en diálogo con el panel de Intrusos. Para cerrar, Quique Pérez elogió al Polaco y en el contraste le pegó a Barby Silenzi: "Yo lo conozco al Pola y lo amo. Es una persona que cuando está bien y positivo va para adelante con todo".

Barby Silenzi y el Polaco, eliminados de La Academia

Después de dos semanas bastante agitadas, finalmente la polémica pareja quedó fuera del popular certamen de baile y talento frente a Pachu Peña, uno de los participantes más queridos del Showmatch. Enojada por haber sido eliminada, Barby Silenzi apuntó contra su ex coach: "Me sorprendió un poco que saliera a hablar mal... hay cosas para decir, pero nosotros no somos así y no lo diremos".