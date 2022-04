Grave acusación a La China Suárez tras su nueva canción: "Clonan las voces"

La artista estrenó la canción El juego del amor en colaboración con el cantante Celli y ha recibido críticas de todo tipo.

Rodrigo Lussich hizo una lapidaria crítica a la nueva canción de "La China" Suárez a menos de 24 horas de su lanzamiento. La artista que comenzó su carrera en series musicales de Cris Morena se animó a mostrar su faceta como cantante una vez más y no todos los comentarios al respecto fueron positivos.

"Después de Rosa de Berazategui, la China de Zona Norte, de nuestros cruces, idas y vueltas, habló con Socios, se lanzó como cantante, lindo tema", enunció Adrián Pallares en Socios del Espectáculo sobre la colaboración de Suárez con el cantante Celli llamada El juego del amor.

Lussich no pudo con su genio y tuvo que lanzar una crítica negativa a la creación musical: "Les clonan las voces, no sabés quién canta. Ella está entrando en la movida que están todas las celebrities de su generación, que todas cantan lo mismo, parece la misma voz, la misma canción", soltó el conductor. A pesar de esas afirmaciones, el track de Suárez propone una atmósfera algo diferente a los que la mayoría de las cantantes pop presentan en la actualidad: tanto el video como la canción tienen una estética oscura e introspectiva cuando lo mainstream apunta a los ritmos más movidos sin tanta carga en las letras.

"Ella canta lindo, hay que decirlo, es una chica con talento, creo que pueden cantar lo mismo pero lo pueden hacer de manera diferente", agregó la panelista Mariana Brey sobre los dotes vocales de Suárez, quien ya ha mostrado su inclinación por la música en covers de canciones como Trátame Suavemente de Soda Stereo y You know I'm No Good de Amy Winehouse.

"La China" Suárez cuestionó a Adrián Suar tras una fake news

Suárez se expresó en sus redes sociales después de ser acusada de haber dicho la frase: "Yo no soy Rosa de Berazategui, soy 'La China' de zona Norte". "Siempre fomentando el odio y el puterío, Adrián Suar. Ya estaríamos", escribió la actriz ya que esa información salió de uno de los programas de El Trece. Y añadió: "Ya estamos grandes para el 'le digo que dijiste que me dijo que dijo'. Basta".

"Sigan metiéndose en la vida y cama de las mujeres, sigan. Exponiendo, intentando, hundir, mintiendo. En unos años, seguramente estemos hablando del acoso y la carnicería mediática, y estaremos lamentándonos", agregó la protagonista de Abzurdah. Y cerró: "Hostigan, disfrutan y difunden mientras se ríen cuando se filtran fotos de una mujer desnuda sin su consentimiento. Son el mal".