Gran Hermano: Nacho tuvo relaciones con otra persona y no se vio en TV

Aseguran que Nacho tuvo sexo con una persona dentro de la casa de Gran Hermano pero que el canal lo mantuvo en secreto.

Salió a la luz que Nacho, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), tuvo relaciones sexuales dentro de la casa con una persona pero que la producción no lo mostró en televisión.

Si bien Gran Hermano promete ser un reality en el que se muestra todo, lo cierto es que el canal hace un recorte de algunas cosas y deja afuera otras, ya que es imposible transmitir lo que cada integrante hace las 24 horas del día. Según trascendió, Nacho habría tenido sexo pero ese clip nunca se mostró.

El joven de 19 años mantuvo un breve romance con Lucila "La Tora", una de las primeras eliminadas. Mariano Verón, exparticipante del reality, confirmó que el canal no muestra todo lo que sucede, pero que efectivamente, "La Tora" y Nacho se acostaron juntos.

"Hay muchas cosas que pasan en Gran Hermano… muchísimas. Hay muchas cosas que se tapan en el programa”, aseguró, en diálogo con Intrusos (América TV). "De hecho, hubo declaraciones de 'La Tora' sobre que tuvo relaciones sexuales en la casa y eso no salió a la luz”, agregó. Fue entonces cuando las panelistas del programa le preguntaron si había sido con Nacho, y sin usar el lenguaje verbal, Verón confirmó que sí moviendo la cabeza.

La reacción de Martina al ver a Nacho con "La Tora"

Marina, la segunda eliminada de Gran Hermano, no pudo contener sus celos al salir de la casa y ver que Nacho mantuvo un vínculo sexoafectivo con Lucila. Si bien Martina ni siquiera había llegado a besar a Nacho, era evidente que había tensión entre los dos y ella misma reconoció que quedó algo pendiente.

Sin embargo, cuando Martina vio a Nacho tan acaramelado con "La Tora", no se molestó en ocultar sus celos. En varias ocasiones, Lucila se acercó al joven para hacerle masajes y mimos. "Me hacés cosquillas, boluda", le dijo Nacho en uno de los clips. "Y pero vos querés masajes... Que la gente sepa que me está usando, me está pidiendo masajes. No es que yo le vengo a hacer masajes y le beboteo, yo beboteo de otra manera, no me hace falta esto", le respondió "La Tora".

Pocas horas después, terminaron acostados juntos y haciéndose "cucharita". "Yo tan amigo de Martu no era, eh. Forros, necesitamos", dijo "La Tora" mirando a cámara. A Martina no le gustó esta situación y dijo, en medio del debate de Gran Hermano: "No, ahora ya no me gusta nada, ya está, no me gusta más. 'La Tora' lo toca mucho, ¡es grande, la piba esta! Ya lo vi todo, ya tengo todo el material en casa".