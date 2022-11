Gran Hermano: La Tora quebró en llanto y reveló lo que su madre se "enteró" sobre ella

La Tora quebró en llanto en el confesionario de Gran Hermano, donde apuntó contra Alfa y reveló una charla íntima que tuvo con su madre antes de ingresar a la casa.

Lucila "La Tora" Villar quebró en llanto en el confesionario de Gran Hermano y reveló una charla íntima que mantuvo con su madre antes de ingresar a la casa más famosa del país. "Lo mato, le rompo la boca", lanzó furiosa la participante, muy enojada por una situación en particular que se vivió en la casa y que impactó en su propia historia.

Los ánimos estuvieron muy caldeados en la casa de Gran Hermano tras los repudiables dichos de Alfa contra Coti que terminó con el participante de 60 años en la placa de nominados y una feroz pelea con La Tora, que no dudó en enfrentarlo. Todavía conmocionada por la discusión, Lucila fue al confesionario y se descargó por lo sucedido.

La Tora comenzó preguntándole a Gran Hermano si en la edición del programa se había visto la desubicada "broma" que Alfa le había hecho a Coti ya que le sorprendía que la sociedad "no lo haya votado" al participante de 60 años para dejar la casa sino a Juan. Entre lágrimas, la competidora aseguró que se trataba de una lucha diaria que viven las mujeres y que todas las integrantes de la casa habían sufrido acoso o abuso en algún momento de sus vidas.

"Menos mal que no estaba yo, porque sino me ibas a sancionar a mí y me ibas a expulsar de la casa", aseguró La Tora, todavía entre lágrimas. Pero eso no fue todo, porque agregó muy picante: "Si yo llego a ver esa situación, yo lo mato. Le rompo la boca. Yo no voy a permitir que ningún hombre acose ni abuse de una mina. Nunca lo voy a permitir. Nunca, nunca, nunca".

La charla entre La Tora y Nacho

Además, en Telefe mostraron una charla que tuvieron sobre este tema en el jardín de la casa Lucila y Nacho en la que la participante le cuenta a su compañero que si su madre vio su reacción, no la ayuda en nada. "Mi vieja se enteró un par de cosas mías hace poco que sé que no le hacen bien, pero soy esto y yo le dije que si llego a explotar en Gran Hermano por mi tema… Bueno, es mi tema", explicó La Tora, dejando entrever que podría haber sido víctima de una agresión sexual.

"Yo lo pasé, yo lo viví y voy a intentar no contarlo acá, pero si en algún momento exploto y pinta el tema, porque no puedo más o por lo que fuese… Me pone mal saber qué ella puede estar mal por mí", concluyó Lucila Villar, todavía conmovida por todo lo que sucedió.