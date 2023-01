Gran Hermano: Gastón Trezeguet reveló el insólito pedido de Rial para su novia de entonces

Gastón Trezeguet eligió su conductor preferido entre Jorge Rial y Santiago del Moro y reveló un pedido que le hicieron en el Debate de Gran Hermano por Agustina Kämpfer, novia de Rial por entonces.

Gastón Trezeguet elogió a Santiago del Moro y le tiró un palito a Jorge Rial por una interna de la época en la que el periodista condujo Gran Hermano y el trato especial que quería para Agustína Kämpfer, su novia de entonces. "Una vez me bajaron línea", recordó el participante de la primera edición en Argentina del popular reality en el 2001.

Santiago del Moro fue elegido por Telefe para ser el presentador de la presente temporada de Gran Hermano y su particular estilo genera constantes debates en redes sociales, donde destacan las labores de Soledad Silveyra y Jorge Rial. Precisamente de este último habló en las últimas horas Gastón Trezeguet, uno de los participantes más famosos de la primera edición del reality y palabra autorizada sobre el formato.

En diálogo con LAM y ante la consulta de quién era su conductor preferido, Trezeguet se inclinó sin dudas por Santiago del Moro. "Rial es más bravo, hace que no lo quieran mucho. Además con Santi estoy viviendo algo que no me pasó nunca con los conductores de Gran Hermano. En los cortes siempre a los panelistas nos contiene, nos explica", comenzó explicando el exparticipante de Gran Hermano, una fija del Debate.

En ese sentido, el panelista agregó que Del Moro es muy buen compañero, ya que los deja hablar a todos y los ayuda a lucirse, por lo que lo terminan queriendo todos (participantes, público, panelistas). Tras llenar de elogios al conductor de Gran Hermano, Trezeguet aprovechó para tirarle un palito a Jorge Rial, quien estuvo al frente del reality durante cinco ediciones.

"Con Rial era todo más difícil, pero él lo sabe, no estoy diciendo algo que él no sepa. Anda a contradecir o callar a Jorgito. Era todo un tema", aseguró el panelista del Debate de GH. Entonces el periodista quiso saber si alguna vez el conductor lo había retado y Trezeguet lo negó, pero recordó una situación particular que se dio varias veces.

"Hubo debates en los que estaba Agustina Kämpfer y a Agustina no le gustaba mucho que le den. Me acuerdo una vez que nos bajaron línea de que por favor con la primera dama no se joda. Y Jorgito se enteró", recordó Gastón Trezeguet sobre aquel momento en que Rial salía con la periodista.

