Gran Hermano: a quién le hizo la espontánea Nacho

El participante pidió entrar al confesionario fuera de la gala de nominación y complicó a dos compañeros.

Luego de una semana sin que se haga la nominación espontánea en Gran Hermano, Nacho Castañares volvió a utilizar la herramienta y perjudicó a dos compañeros de la casa. El participante más joven de la casa sacó sus estrategias a la luz y le añadió más votos en contra a dos participantes del reality show.

El concursante de la casa fue el primero en utilizar la herramienta de la nominación espontánea durante la emisión 2022 del reality show y luego no volvió a utilizarla. Sin embargo, luego de una semana en que la casa estuvo bastante tensa por la pelea entre Walter "Alfa" y Romina, el participante volvió a activar la dinámica de juego.

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la espontánea -que la pueden hacer el primer participante que pida su uso en el confesionario- se puede dar 3 y 2 votos, respectivamente. Y aunque no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.

Finalmente, se conoció que Nacho le dio tres y dos votos a Camila y Walter "Alfa" respectivamente. "Quiero cuidarme de que no me la hagan a mí ni a las personas que quiero que se queden. Me duele darle a Walter, pero creo que puede funcionar", especificó entre los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.

Participante expuso que su padre trabajó para Gran Hermano: tensión en Telefe

En Gran Hermano se conoció un dato que alimenta los rumores de acomodo de uno de los integrantes de la casa. En las últimas horas, se viralizó un comentario en el que un participante del reality reconoció que su padre trabajó para la producción de Telefe.

Se trata de Julieta Poggio, que desde hace varias semanas viene en el centro de la polémica por parte de varios usuarios de las redes que denuncian que es una de las concursantes favoritas por parte de la producción de GH, el programa con más rating de la TV argentina en la actualidad.

Justamente, un antiguo comentario de la cuenta de Twitter de Julieta se hizo viral y generó tensión en los pasillos de Telefe, que intenta evitar las acusaciones de favoritismo en el programa conducido por Santiago del Moro. "Mi papá puso un jardín vertical en la casa de Gran Hermano", expresó la actriz, el 29 de abril de 2015.