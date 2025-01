La decisión de Nano impacta de lleno en la nueva placa de nominados.

Giuliano, más conocido como Nano de Gran Hermano, es el líder del reality esta semana. En función de su poder, debía tomar la decisión de subir y bajar a una persona de la placa de nominados. Su accionar repercutió directamente en la lista de posibles expulsados del juego para el próximo domingo.

Tras ganar el liderazgo semanal, mucho se especuló con el nombre que Giuliano sacaría de la placa de nominados. Entre los mismos estan Juan Pablo, Jenifer y Chiara, tres personas importantes para el líder. Cabe destacar que el domingo habrá placa positiva.

A quién bajó de placa Nano de Gran Hermano

Se sabrá a partir de las 21:45 horas.

A quién subió a placa Nano de Gran Hermano

Se sabrá a partir de las 21:45 horas

¿Y Gran Hermano? Un histórico programa de Telefe podría volver en 2025

Telefe está pasando un arranque de año complicado en números de rating y luego de una temporada del reality Bake Off Famosos, que tuvo buenas mediciones, volvió a apostar por Gran Hermano aunque el formato no estaría dando el resultado esperado. Y en medio de estrategias desesperadas para subir la audiencia, reflotó la idea de un histórico programa que podría volver a emitirse.

El programa que estaría cerca de regresar es Dulce amor, exitosa telenovela del 2012 protagonizada por Sebastián Estevanez y Carina Zampini y emitida en Telefe. La novela cuenta la historia de las hermanas Bandi, dueñas de una fábrica de golosinas muy famosas, que enfrentan uno de sus momentos más difíciles. Con una premisa sencilla, la novela se consolidó como una de las tiras diarias más vistas de la última década llegando a grabar 301 capítulos. Y ahora habría rumores de una continuación de la historia.

La primera en hablar fue Carina Zampini, quien tiempo atrás le deslizó a Diego Leuco en una entrevista: "No confirmo que vuelve. Digo que estamos trabajando para ver si vuelve la segunda parte de Dulce amor. No es una novedad lo que estoy diciendo, nos juntamos con Seba, los autores y todo el equipo para empezar a amar una historia para la vuelta. Fue un éxito en todo el país mientras se transmitía, una novela que atravesó a la sociedad de una manera increíble. El éxito, en parte, también es porque hubo un montón de público masculino que generalmente no venía telenovelas".

Ahora quien apareció fue Sebastián Estevanez y en un móvil a Intrusos (América TV) reveló que "sería buenísimo" que Dulce amor vuelva a emitirse, aunque no especificó si en la televisión abierta o en alguna plataforma. "Soy un panqueque... dije que no iba a hacer más tele, pero con Dulce amor, volvería", sostuvo el actor. Y añadió: "Me dan muchas ganas de trabajar con Georgina Barbarossa, María Valenzuela, con todos... ¡era un elenco espectacular! La pasábamos muy bien. Lo más lindo es que sería trabajo para mucha gente. Una ficción da trabajo a más de dos mil personas".