Gran Hermano 2022: cuándo empieza y a qué hora por la pantalla de Telefe

El reality show llegará a la pantalla de Telefe tras años de no estar al aire. Gran Hermano será conducido por Santiago del Moro en esta nueva edición.

Gran Hermano vuelve a la televisión tras años de no estar al aire y se lanzará el próximo 17 de octubre por la pantalla de Telefe. El reality show será conducido por Santiago de Moro en esta edición, para la que se construyó una casa desde cero con los lujos que la producción suele tener acostumbrados a los participantes.

"Ya tenemos fecha y hora del estreno del reality que de verdad es reality. Vuelve Gran Hermano desde el próximo lunes 21:45 por Telefe", escribieron en las redes sociales del canal de las pelotas sobre la edición número 10 del programa en el país. El predio preparada para albergar a los "hermanitos" cuenta con 2000 metros cuadrados, en los que además de la casa hará una piscina, un sauna y un amplio jardín.

Gran Hermano se podrá ver en la pantalla de Telefe en las galas de nominación y expulsión y en los demás spin off del show; mientras que en la plataforma Pluto TV, perteneciente al mismo grupo que el canal de las pelotas, podrá verse qué está pasando en la casa durante las 24 horas del día.

La palabra de Gastón Trezeguet sobre la nueva edición de Gran Hermano

"Son 18 participantes y hay diversidad de todo tipo, personas de todas las edades, nunca antes visto. Me genera curiosidad saber cómo se desarrolla la convivencia entre personas tan dispares", enunció el participante de la primera edición de Gran Hermano (2001) en diálogo con La Nación. Y agregó: "La casa es la más grande que se hizo de Sudamérica. Hay más de 60 micrófonos, más de 80 cámaras, pileta, y una sección que se llama ‘arenas’, como las arenas romanas, donde se van a hacer las pruebas semanales que pueden ser físicas o intelectuales".

Trezeguet recordó que estaba feliz cuando fue parte de la casa y aseguró haberse adaptado de manera rápida a la dinámica de convivir con 17 desconocidos. "Tenía 21 años y estuve tres meses y medio encerrado. Además estuvimos una semana antes encerrados en el Hotel Sheraton de Pilar para que no podamos ver la promoción del programa y post reality yo seguí con el aislamiento porque el furor era tremendo, y no podía ni salir a la calle", relató sobre la vorágine a la que se sometió por el rotundo éxito del reality a nivel audiencia. Y cerró: "Y creo que a los que no me querían, los enojaba caerle simpático. Odiaban quererme".