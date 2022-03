Graciela Alfano terminó con el hombre del supermercado: "Tenía olor a calzoncillo"

La modelo y actriz contó en Socios del espectáculo que terminó su más reciente relación por un motivo muy bizarro.

Graciela Alfano sigue en búsqueda del amor pero no todas sus aventuras terminan de la mejor manera. En los últimos días, la modelo y actriz sorprendió a sus seguidores con el relato de un romántico encuentro en el supermercado, pero en el programa Socios del Espectáculo tuvo que aclarar que la historia tuvo un desenlace fatal.

El pie lo dio Rodrigo Lussich cuando le preguntó si estaba de novia, a lo que la panelista de El Trece señaló: “Tienen que apoyarme porque lo pasé mal. Yo tengo varios, ninguno venía estable pero, de pronto, me di cuenta que con este me daban ganas de llamarlo, de verlo más”.

“Hablamos, salimos, paseamos al perro… Me gustaba porque era un tipo normal”, puntualizó Graciela Alfano, que explicó: “Me decía que no veía la tele, que casi ni me conocía, nada”. Paula Varela la interrumpió y aventuró que "era mentira", pero "Grace" le respondió: "No importa, yo elegí creer".

“Estaba preocupada porque uno a esta edad no se enamora, uno ya es viejo”, contó Graciela, que finalmente lanzó el insólito motivo por el que se terminó la incipiente relación: “Nos vimos unos días y después nunca más porque tenía olor a calzoncillo, feo”, disparó. “¡Rancio!”, observaron todos, y Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, descolocados, la frenaron de dar más detalles.

Graciela Alfano encaró a un hombre en el supermercado

Graciela Alfano sorprendió en Mañanísima, el ciclo conducido por Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, al contar que tiene un nuevo hombre en su vida: se llama Juan, es arquitecto, viudo y padre de dos hijos. Con lujo de detalles, la diva contó cómo fue que se le acercó a hablar al verlo de espaldas en un supermercado y que lo que más la cautivó de él es “que sea normal”, que no sepa quién era ella y que hablara tan bien de su exesposa.

Ante la pregunta de si tenía algún candidato fijo en este momento, Graciela contestó que sí y prosiguió a contar su historia de amor, que según dijo, es muy diferente a todas las anteriores que vivió. “Hay algo. Hay algo que está queriendo que me preocupa mucho y les voy a contar por qué. Yo les soy sincera: a mí siempre me están persiguiendo o esas estrellas íconos o tipos mega narcisistas que te dicen tipo ‘Yo te quiero para mí’. Y pienso que me quieren poner en un florero”, comenzó.

“O tipos mega ‘millo’ que quieren comprarte de todo. ‘Hasta tus abogados quiero pagarte’. O sea, eso es mucho y me da como terror”, agregó. Cansada de este tipo de hombres, explicó que estaba buscando “un tipo normal, de esos que van al supermercado y compran verduras” y exactamente así fue como lo conoció. “Encontré un ser humano. Lo conocí y encaré en un lugar normal, en un supermercado. Lo encontré de pedo”, reveló.

“¿Chocaron los changos? ¿Cómo fue?”, la interrogó Berardi. “No, no. Digo la vedad: siempre las minas somos las que buscamos. Me encontré con un pibe que de atrás era extraño, porque no es una persona joven, tenía canas y la cola parada como si entrenara. Lo miré y tenía cara de pibe que lee, pero tampoco tan intelectual porque me recontra pudren. Dije: ‘Tiene cara de rock and roll’”, relató la diva, con su humor tan característico.

Fue entonces que "Grace" se decidió a encararlo con un tema de conversación insólito: una lata de arvejas. “Agarré una lata de arvejas, una con sal y otra sin sal, y le dije: ‘Perdón, ¿viste que con el Covid no hay que comer mucha sal? ¿Vos usás algo de esto? Lo arrinconé, y lo peor es que me empezó a dar una explicación”, detalló. Después de algunos minutos de charla, él le pasó su Instagram, salieron a dar una vuelta y no se despegaron más.